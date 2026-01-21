Про це він, зокрема, розповів у інтерв'ю для NewsNation. Свої плани на острів американський президент обговорював і під час брифінгу в Білому домі, деталі передає CNN.

Для чого Штатам Гренландія?

Очільник Білого дому підкреслив, що ця територія розташована в ключовому місці для оборони США, а також для безпеки всього світу.

Наприклад, ми будуємо "Золотий купол"... якщо хтось захоче стріляти ракетами, він зіб'є їх з повітря, як сірники,

– заявив він, наголошуючи на потенціалі острова в арктичному регіоні.

На запитання журналістів, наскільки далеко він готовий зайти для придбання Гренландії, Трамп відповів лаконічно: "Ви дізнаєтеся".

Попри критику, президент запевнив, що зможе досягти угоди, і висловив переконання, що гренландці, які зараз виступають проти приєднання до США, змінять думку після особистої розмови з ним.

Я ще не розмовляв з ними. Але коли поговорю, впевнений – вони будуть у захваті,

– додав Трамп.

Ці коментарі пролунали в контексті масових протестів на острові, де тисячі жителів вийшли на вулиці, протестуючи проти можливого продажу території. Один з учасників акції заявив: "Ми не продаємося". Попри чітку позицію місцевого населення, Трамп продовжує наполягати на ідеї інтеграції Гренландії до Сполучених Штатів.

Водночас президент спростував чутки про комерційні плани щодо острова, зазначивши що це величезна територія з суворою кліматичною зоною, тож Штати не будуть зводити там масштабні проєкти нерухомості.

Реакція на міжнародній арені також не забарилася. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час виступу у Швейцарії різко розкритикував ситуацію, заявивши про "розрив" у світовому порядку через такі дії США.

Цікаво! Нещодавно Трамп заявив, що Сполучені Штати готові самостійно ліквідувати "російську загрозу" в районі Гренландії, оскільки Данія, на його думку, протягом останніх 20 років не змогла ефективно впоратися із цим завданням.

Як у світі реагують на зазіхання США на Гренландію?