Про це він, зокрема, розповів у інтерв'ю для NewsNation. Свої плани на острів американський президент обговорював і під час брифінгу в Білому домі, деталі передає CNN.
Для чого Штатам Гренландія?
Очільник Білого дому підкреслив, що ця територія розташована в ключовому місці для оборони США, а також для безпеки всього світу.
Наприклад, ми будуємо "Золотий купол"... якщо хтось захоче стріляти ракетами, він зіб'є їх з повітря, як сірники,
– заявив він, наголошуючи на потенціалі острова в арктичному регіоні.
На запитання журналістів, наскільки далеко він готовий зайти для придбання Гренландії, Трамп відповів лаконічно: "Ви дізнаєтеся".
Попри критику, президент запевнив, що зможе досягти угоди, і висловив переконання, що гренландці, які зараз виступають проти приєднання до США, змінять думку після особистої розмови з ним.
Я ще не розмовляв з ними. Але коли поговорю, впевнений – вони будуть у захваті,
– додав Трамп.
Ці коментарі пролунали в контексті масових протестів на острові, де тисячі жителів вийшли на вулиці, протестуючи проти можливого продажу території. Один з учасників акції заявив: "Ми не продаємося". Попри чітку позицію місцевого населення, Трамп продовжує наполягати на ідеї інтеграції Гренландії до Сполучених Штатів.
Водночас президент спростував чутки про комерційні плани щодо острова, зазначивши що це величезна територія з суворою кліматичною зоною, тож Штати не будуть зводити там масштабні проєкти нерухомості.
Реакція на міжнародній арені також не забарилася. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час виступу у Швейцарії різко розкритикував ситуацію, заявивши про "розрив" у світовому порядку через такі дії США.
Цікаво! Нещодавно Трамп заявив, що Сполучені Штати готові самостійно ліквідувати "російську загрозу" в районі Гренландії, оскільки Данія, на його думку, протягом останніх 20 років не змогла ефективно впоратися із цим завданням.
Як у світі реагують на зазіхання США на Гренландію?
Вісім країн-членів НАТО, а саме Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія висловили серйозне занепокоєння через агресивні заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.
У спільній заяві країни підкреслили, що безпека Арктики є спільним трансатлантичним пріоритетом для членів Альянсу. Проведені нещодавно данські військові навчання "Арктична витривалість" за участю союзників якраз і спрямовані на посилення цієї безпеки, а не на створення загроз для когось.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, наголосив на повазі до Данії, її суверенітету та територіальної цілісності. Він висловив надію, що Америка почує європейських партнерів саме в дипломатичному форматі.