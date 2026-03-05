Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на OpenxNews.

Какова ситуация с инженерными войсками Франции?

Корень проблемы – в многолетнем сокращении оборонных возможностей после завершения холодной войны. С тех пор французская армия сосредотачивалась преимущественно на небольших экспедиционных и антитеррористических операциях, что сказалось на развитии инженерных подразделений.

Одним из показательных примеров стала ситуация с понтонными переправами. Сейчас сухопутные войска Франции имеют около 500 метров моторизованных плавучих мостов PFM F2, тогда как в 1990-х их суммарная длина превышала 3 километра. К тому же эти конструкции не способны выдерживать модернизированные танки Leclerc XLR, масса которых превышает 70 тонн и которые должны стать основой бронетанкового парка страны.

В рамках программы SYFRALL планируют создать новое поколение мостовых секций длиной 11 метров, способных выдерживать тяжелую технику. Первые поставки ожидаются не ранее 2028 года, а к 2030-му планируется получить примерно 300 метров таких конструкций. В то же время контракт на программу еще не подписан, и Франция может оказаться в очереди после Польши, которая претендует на 900 метров подобных систем.

Сложной остается ситуация и с инженерной техникой. Сейчас армия использует машины Engin Blindé du Génie на базе танка AMX-30B2. Их возраст превышает 35 лет, что затрудняет поддержание техники в исправном состоянии. Из-за дефицита запчастей некоторые военные даже изготавливают необходимые детали на 3D-принтерах.



Инженерная машина Engin Blindé du Génie (EBG) / Фото из открытых источников

Заменить эти машины планируют новыми 28-тонными бронированными инженерными автомобилями Auroch с колесной формулой 8×8. Контракт на их закупку должны заключить в 2026 году, однако первые поставки ожидаются только после 2032-го. Частично проблему должны смягчить инженерные модификации бронетранспортеров Serval и Griffon, которые уже начинают поступать в войска.

Отдельной проблемой являются минно-инженерные возможности. Согласно отчету, Франция фактически не имеет современных средств для быстрой установки минных полей. Для разминирования и прорыва минных заграждений используются машины SDPMAC на платформе, которой более трех десятилетий. Они так же сталкиваются с дефицитом запчастей, а программы замены пока нет.

Defence Express отмечает, что нынешняя ситуация стала следствием многолетнего недофинансирования и изменения военных приоритетов. Инженерные способности традиционно отходили на второй план по сравнению с авиацией, ракетными программами или бронетехникой. Однако опыт современных конфликтов показывает, что без таких подразделений эффективное ведение масштабных боевых действий практически невозможно.

