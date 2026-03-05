Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на OpenxNews.
Какова ситуация с инженерными войсками Франции?
Корень проблемы – в многолетнем сокращении оборонных возможностей после завершения холодной войны. С тех пор французская армия сосредотачивалась преимущественно на небольших экспедиционных и антитеррористических операциях, что сказалось на развитии инженерных подразделений.
Одним из показательных примеров стала ситуация с понтонными переправами. Сейчас сухопутные войска Франции имеют около 500 метров моторизованных плавучих мостов PFM F2, тогда как в 1990-х их суммарная длина превышала 3 километра. К тому же эти конструкции не способны выдерживать модернизированные танки Leclerc XLR, масса которых превышает 70 тонн и которые должны стать основой бронетанкового парка страны.
В рамках программы SYFRALL планируют создать новое поколение мостовых секций длиной 11 метров, способных выдерживать тяжелую технику. Первые поставки ожидаются не ранее 2028 года, а к 2030-му планируется получить примерно 300 метров таких конструкций. В то же время контракт на программу еще не подписан, и Франция может оказаться в очереди после Польши, которая претендует на 900 метров подобных систем.
Сложной остается ситуация и с инженерной техникой. Сейчас армия использует машины Engin Blindé du Génie на базе танка AMX-30B2. Их возраст превышает 35 лет, что затрудняет поддержание техники в исправном состоянии. Из-за дефицита запчастей некоторые военные даже изготавливают необходимые детали на 3D-принтерах.
Инженерная машина Engin Blindé du Génie (EBG) / Фото из открытых источников
Заменить эти машины планируют новыми 28-тонными бронированными инженерными автомобилями Auroch с колесной формулой 8×8. Контракт на их закупку должны заключить в 2026 году, однако первые поставки ожидаются только после 2032-го. Частично проблему должны смягчить инженерные модификации бронетранспортеров Serval и Griffon, которые уже начинают поступать в войска.
Отдельной проблемой являются минно-инженерные возможности. Согласно отчету, Франция фактически не имеет современных средств для быстрой установки минных полей. Для разминирования и прорыва минных заграждений используются машины SDPMAC на платформе, которой более трех десятилетий. Они так же сталкиваются с дефицитом запчастей, а программы замены пока нет.
Defence Express отмечает, что нынешняя ситуация стала следствием многолетнего недофинансирования и изменения военных приоритетов. Инженерные способности традиционно отходили на второй план по сравнению с авиацией, ракетными программами или бронетехникой. Однако опыт современных конфликтов показывает, что без таких подразделений эффективное ведение масштабных боевых действий практически невозможно.
Франция хочет расширить ядерный арсенал
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил увеличить количество ядерных боеголовок страны. Отныне страна не будет разглашать количество и данные ядерного арсенала.
По его мнению, "следующие полвека будут эпохой ядерного оружия", поэтому он обязался работать над этими силами.