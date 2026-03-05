Про це повідомляє Defence Express з посиланням на OpenxNews.

Яка ситуація з інженерними військами Франції?

Корінь проблеми – у багаторічному скороченні оборонних можливостей після завершення холодної війни. З того часу французька армія зосереджувалася переважно на невеликих експедиційних та антитерористичних операціях, що позначилося на розвитку інженерних підрозділів.

Одним із показових прикладів стала ситуація з понтонними переправами. Нині сухопутні війська Франції мають близько 500 метрів моторизованих плавучих мостів PFM F2, тоді як у 1990-х їхня сумарна довжина перевищувала 3 кілометри. До того ж ці конструкції не здатні витримувати модернізовані танки Leclerc XLR, маса яких перевищує 70 тонн і які мають стати основою бронетанкового парку країни.

У межах програми SYFRALL планують створити нове покоління мостових секцій довжиною 11 метрів, здатних витримувати важку техніку. Перші поставки очікуються не раніше 2028 року, а до 2030-го планується отримати приблизно 300 метрів таких конструкцій. Водночас контракт на програму ще не підписаний, і Франція може опинитися в черзі після Польщі, яка претендує на 900 метрів подібних систем.

Складною залишається ситуація і з інженерною технікою. Нині армія використовує машини Engin Blindé du Génie на базі танка AMX-30B2. Їхній вік перевищує 35 років, що ускладнює підтримання техніки у справному стані. Через дефіцит запчастин деякі військові навіть виготовляють необхідні деталі на 3D-принтерах.



Інженерна машина Engin Blindé du Génie (EBG) / Фото з відкритих джерел

Замінити ці машини планують новими 28-тонними броньованими інженерними автомобілями Auroch із колісною формулою 8×8. Контракт на їхню закупівлю мають укласти у 2026 році, однак перші поставки очікуються лише після 2032-го. Частково проблему мають пом’якшити інженерні модифікації бронетранспортерів Serval і Griffon, які вже починають надходити до війська.

Окремою проблемою є мінно-інженерні можливості. Згідно зі звітом, Франція фактично не має сучасних засобів для швидкого встановлення мінних полів. Для розмінування та прориву мінних загороджень використовуються машини SDPMAC на платформі, якій понад три десятиліття. Вони так само стикаються з дефіцитом запчастин, а програми заміни поки що немає.

Defence Express зазначає, що нинішня ситуація стала наслідком багаторічного недофінансування та зміни військових пріоритетів. Інженерні спроможності традиційно відходили на другий план порівняно з авіацією, ракетними програмами чи бронетехнікою. Проте досвід сучасних конфліктів показує, що без таких підрозділів ефективне ведення масштабних бойових дій практично неможливе.

