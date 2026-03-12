По состоянию на начало 2026 года украинско-британские отношения окончательно вышли за пределы ситуативного военного союза, превратившись в самую глубокую и институционализированную форму партнерства в современной истории обоих государств.

Если 2024 год был временем "первых шагов" и подписания рамочных соглашений по безопасности, то 2025-й стал годом масштабирования и технологического прорыва. Великобритания не просто осталась "первой", как это было при предоставлении танков или дальнобойных ракет, она пошла по пути создания совместной оборонной экосистемы с Украиной.

В этом контексте Лондон демонстрирует разительный контраст с Вашингтоном. Пока в США помощь Украине часто становится заложницей внутриполитических торгов и избирательных циклов, британский политикум сохраняет монолитное единство. Смена правительства консерваторов Риши Сунака на лейбористов Кира Стармера в июле 2024 года не только не замедлила поддержку, но и придала ей новый импульс, что воплотилось в подписании исторического Соглашения о столетнем партнерстве 16 января 2025 года.

О том, как работает это соглашение, какие реальные цифры стоят за громкими заявлениями и готова ли Великобритания проводить собственную оборонную трансформацию ради Украины – читайте в материале.

24 Канал совместно с Центром Днистрянского 26 февраля организовали уже вторую, и первую в этом году, онлайн-дискуссию с экспертами, которые обозначили рамочный прогноз отношений между Украиной и Великобританией на 2026 год в контексте военной и финансовой помощи. В течение дискуссии были проанализированы реальные поставки, имплементация соглашения по безопасности Украина – Великобритания и тренды, которые будут определять 2026 год.



Приглашенными спикерами выступили:

Виктория Вдовиченко – содиректор программы "Будущее для Украины", Центр Геополитики, Кембриджский Университет;

– содиректор программы "Будущее для Украины", Центр Геополитики, Кембриджский Университет; Егор Брайлян – историк, журналист-международник, доцент кафедры истории и археологии ЛНУ имени Тараса Шевченко, член European Leadership Network (Лондон);

– историк, журналист-международник, доцент кафедры истории и археологии ЛНУ имени Тараса Шевченко, член European Leadership Network (Лондон); Дарья Чернявская – аналитик программы по безопасности Центра Днестровского.

– аналитик программы по безопасности Центра Днестровского. Дмитрий Шеренговский – модератор; руководитель программы безопасности Центра Днестровского, проректор по внешним связям УКУ.

Почему Британия поддерживает Украину и как работают Соглашения по безопасности?

Егор Брайлян, историк, доцент кафедры истории и археологии ЛНУ имени Тараса Шевченко, член European Leadership Network (Лондон) начинает, в частности с того, почему британское общество так остро чувствует солидарность с украинцами. Корни лежат в их собственной исторической памяти о Второй мировой войне:

Егор Брайлян историк, доцент кафедры истории и археологии ЛНУ имени Тараса Шевченко, член European Leadership Network (Лондон) У британцев есть уникальный опыт проживания войны, запечатленный в мифе о "духе Блица" (Blitz Spirit) и Битве за Британию. Это история о том, как несмотря на ежедневные бомбардировки городов, люди ночевали в метро, эвакуировали детей, но не сдались. Сегодня Украина напоминает им об этом их собственном опыте. Именно поэтому британцы после 2022 года открыли для себя новую Украину: теперь это для них не просто далекая страна на карте, а понятный сосед, чья борьба отзывается в их идентичности.

Однако, справедливо отметить, что такой уровень восприятия Украины автоматически не конвертируется в постоянную поддержку. Это ежедневная работа украинской дипломатии и гражданского общества, которые убеждают британское правительство в приоритизации Украины. И как в случае любой долговременной помощи, с течением времени ее естественный пыл спадает и нужно создавать взаимовыгодные условия. К счастью, по мнению специалистов, нам есть чем поделиться.

Этот подход Виктория Вдовиченко, содиректор программы "Будущее для Украины" Центра Геополитики, Кембриджский Университет, метко назвала "умной обороной" (Smart Defense):

Виктория Вдовиченко содиректор программы "Будущее для Украины" Центра Геополитики, Кембриджский Университет Мы создаем для британской правительственной машины уникальную возможность для так называемого "доктринирования" – переосмысления ведения войны через наши возможности и наш реальный опыт. Наша добавленная стоимость – это не просто поле боя, а невероятная скорость принятия решений, которой часто не хватает большим западным институтам..



Также это формат "peer-to-peer" (равный равному), где между специалистами происходит обмен опытом в режиме реального времени. Это измерение сотрудничества, которое является уже не просто человекоцентричным, а институциональноцентричным: когда опыт адаптации украинских общин и протоколы безопасности наших регионов становятся предметом глубокого изучения британцев.

Сегодня фундаментом современных отношений являются два ключевых соглашения:

Соглашение по безопасности от 12 января 2024 года,

Соглашение о столетнем партнерстве от 16 января 2025 года.

Однако аналитики предостерегают от чрезмерного юридического оптимизма. Как отметила аналитик программы безопасности Центра Днестровского Дария Чернявская, тексты этих документов имеют скорее характер политических деклараций.

Дарья Чернявская аналитик программы безопасности Центра Днестровского Мы вынуждены констатировать, что по своей структуре эти соглашения являются политическими декларациями, а не жесткими юридическими обязывающими механизмами. В тексте двустороннего соглашения по безопасности только один раз использована прямая формулировка об "обязательствах по безопасности" со стороны Соединенного Королевства, а в тексте Стороннего соглашения подобные формулировки вообще отсутствуют. К тому же, все наиболее детализированные положения Стороннего соглашения – по ОПК, энергетике или морской безопасности - вынесены в отдельную Декларацию о столетнем партнерстве, которая не предусматривает ратификации.



Это создает определенное пространство для неопределенности и политического маневра. Однако главный вывод все же оптимистичный: сейчас институциональное постоянство и политическая воля Британии побеждают правовую слабость текстов соглашений. Мы видим, что реальная имплементация движется гораздо эффективнее юридических формулировок.

Военная поддержка 2025: рекордные цифры и Коалиция дронов

Второй год имплементации соглашения по безопасности (январь 2025 – январь 2026) стал для Лондона рекордным. Великобритания выделила Украине 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (более 6 миллиардов долларов) военной помощи. Это самый высокий показатель военной поддержки другой страны за всю историю Соединенного Королевства.

Особое место в двустороннем сотрудничестве занимают беспилотные технологии.

Великобритания, которая является солидером Коалиции дронов, в 2025 году увеличила поставки БПЛА в десять раз – до 100 тысяч единиц с 10 тысяч в 2024-м году. На эти цели было направлено 600 миллионов фунтов стерлингов.

Таким образом можем наблюдать фактическую переориентацию британской поддержки под новую логику "массовой и дешевой" технологической войны, что соответствует переориентации самой программы безопасности Великобритании.

Не менее критическим остается направление ПВО.

В марте 2025 года был запущен масштабный проект на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов для усиления украинской противовоздушной обороны до 2030 года. Он предусматривает поставку ЗРК RapidRanger и 5000 ракет-перехватчиков LMM. Дополнительно Великобритания начала передачу 15 систем Gravehawk, разработанных специально для Украины, и 350 ракет для ПВО ASRAAM.

"Умная оборона" и интеграция ОПК: Украина как технологический донор

Ключевым сдвигом 2025 года стала симметричность отношений в оборонно-промышленном комплексе. Украина перестала быть лишь реципиентом – она стала партнером, чей боевой опыт трансформирует британскую армию.

Виктория Вдовиченко содиректор программы "Будущее для Украины" Центра Геополитики, Кембриджский Университет Мы говорим британцам: не используйте нас только как тестовую лабораторию, давайте создавать способности вместе. Великобритания сейчас проходит через трансформацию собственных вооруженных сил по концепции "Future Forces 2040", и украинский опыт там является ключевым. Мы видим переход от закупки дорогих платформ к массовому производству дешевых высокотехнологичных решений.



То, что украинская компания Ukrspecsystems инвестирует 200 миллионов фунтов в строительство завода в Британии, – это исторический прецедент. Это пример того, как Украина усиливает британскую индустрию, создавая рабочие места в Белфасте или Плимуте.

Среди знаковых проектов сотрудничества в ОПК 2025 года:

Программа LYRA: долгосрочный механизм совместного производства и масштабирования оборонных технологий. Проект Nightfall: разработка на территории Великобритании дальнобойных баллистических ракет с дальностью до 500 километров. Совместные предприятия: производство украинских дронов Raybird и OCTOPUS на территории Британии. 3D-печать: контракт с компаниями Babcock и QinetiQ по внедрению инноваций в ремонт техники.

Дарья Чернявская также обратила внимание на то, что сотрудничество в ОПК в 2025 году перестало быть прерогативой только крупных государственных холдингов или транснациональных гигантов. По ее словам, мы наблюдаем формирование новой экосистемы, где ключевую роль играет гибкость частных оборонных компаний.

Дарья Чернявская аналитик программы безопасности Центра Днистрянского 2025 год показал, что даже малые и ранее малоизвестные украинские оборонные компании начали выходить на прямое партнерство с британскими разработчиками уникальных решений – от 3D-печати до беспилотников. Это создает настоящую "паутинную сеть" сотрудничества, которая толкает наши оборонные комплексы к глубокой взаимозависимости.



Но мы должны понимать: для того, чтобы Украина и в дальнейшем предлагала инновации, в которых заинтересована Великобритания, нам критически важно развивать человеческий капитал. Ведь за любой технологией или дроном OCTOPUS всегда стоят конкретные люди и профессиональная экспертная база, которую мы должны сохранить и масштабировать в 2026 году.

Этот подход коррелирует с общей британской стратегией, где Украина рассматривается как источник технологических решений, способных модернизировать британскую армию и сделать ее производство более массовым и дешевым.

Финансовая инженерия: механизм ERA и санкционное лидерство

Модератор дискуссии, руководитель программы безопасности Центра Днестровского и проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, обратил внимание на стабильность финансовых потоков. По его словам, совокупная военная помощь Британии за два года уже превысила 7,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Дмитрий Шеренговский руководитель программы безопасности Центра Днистрянского и проректор Украинского католического университета Мы зафиксировали важный тренд: помощь перестала быть экспоненциальной, она стабилизировалась на высоком уровне – более 3 миллиардов фунтов ежегодно. Это свидетельствует о том, что поддержка Украины уже институционализирована на уровне британского бюджета. Великобритания не просто дает деньги, она вписывает Украину в собственное стратегическое планирование, хотя это и происходит в условиях конкуренции за ресурсы с программами модернизации британского флота и ядерной триады.

Великобритания продемонстрировала мастерство в финансовой поддержке Украины, перейдя от грантовой логики к сложной кредитной инженерии под доходы от замороженных российских активов (механизм G7 ERA). В начале 2025 года Лондон обязался выделить Украине 2,26 миллиарда фунтов кредитных средств, которые будут погашаться за счет доходов от активов России.

В отличие от ЕС, который направляет эти средства на макрофинансовую поддержку, Великобритания четко фокусируется на усилении обороноспособности Украины. В частности, до конца 2025 года Соединенное Королевство направило уже не менее 1 миллиарда фунтов стерлингов за счет доходов от замороженных российских активов на закупку артиллерийских боеприпасов, ракет для ПВО и запчастей для переданного Украине военного оборудования.

Параллельно Лондон стал мировым лидером в борьбе с российским "теневым флотом". В 2025 году под санкции попали 450 танкеров, которые незаконно перевозили нефть, в противовес около 100 танкерам в 2024 году. По состоянию на начало 2026 года ограничения наложены уже на половину всего российского "теневого флота". Также за этот год под санкционный удар попали нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл".

Гуманитарная помощь и деколонизация знаний

Сотрудничество Британии и Украины охватывает не только сектор безопасности и санкционное давление на Россию, но и учебную и гуманитарную поддержку. Под руководством Соединенного Королевства тренировочная миссия Interflex подготовила уже 62 тысячи украинских военных с 2022 года. Кроме этого, в 2025 году британская гуманитарная программа SPIRIT обеспечила социальные услуги для 12 тысяч уязвимых лиц, а инициатива TIGER разблокировала частное кредитование для украинского малого бизнеса.

Отдельным направлением сотрудничества стала гуманитарная и академическая сфера, где все еще актуальными остаются вопросы "деколонизации знаний" о России в британских университетах и экспертных средах.

Егор Брайлян историк, доцент кафедры истории и археологии ЛНУ имени Тараса Шевченко, член European Leadership Network (Лондон) Одной из наиболее весомых долгосрочных тенденций должна стать деколонизация знаний. Мы уже видим настоящий флешмоб по уборке названия "Russia" из академических программ в ведущих университетах Запада. Но для нас важно, чтобы это не было лишь формальной сменой вывески. Это борьба за интеграцию украинской науки и истории в европейский контекст, чтобы британские элиты понимали Украину через язык фактов и общих ценностей, а не через призму российских нарративов.

Вызовы 2026: бюджетная конкуренция и политические агенты

Несмотря на успехи 2025-го, 2026 год несет новые угрозы. Основной вызов – внутриполитический. Хотя помощь Украине является надпартийной, рост активности радикальных политиков вроде Найджела Фараджа и распространение пророссийских нарративов в соцсетях (где 7 из 10 сообщений об Украине могут иметь манипулятивный характер) требуют проактивной стратегической коммуникации.

Дмитрий Шеренговский подчеркивает необходимость перехода к среднесрочному оборонному планированию.

Дмитрий Шеренговский руководитель программы безопасности Центра Днистрянского и проректор Украинского католического университета Маркером успеха в 2026 году станет "Defense Investment Plan". Мы должны понимать, насколько Украина интегрирована в долгосрочную финансовую архитектуру Британии. Вопрос не в том, будет ли помощь в следующем году, - она будет. Вопрос в том, сможем ли мы превратить ее из грантов в устойчивую модель сотрудничества, где Украина является неотъемлемым компонентом безопасности Северного, Балтийского и Черного морей.

Выводы для Украины на 2026 год:

Институционализация : перейти от запросов "на сегодня" к совместному с Лондоном планированию развития ПВО и дальнобойных систем.

: перейти от запросов "на сегодня" к совместному с Лондоном планированию развития ПВО и дальнобойных систем. Прозрачность: обеспечить публичную отчетность : обеспечить публичную отчетность по использованию средств ERA, чтобы сохранить доверие для новых кредитных линий.

: обеспечить публичную отчетность по использованию средств ERA, чтобы сохранить доверие для новых кредитных линий. Экспертная дипломатия: усилить присутствие украинских аналитиков : усилить присутствие украинских аналитиков в британском медиапространстве для нейтрализации российского гибридного влияния.

: усилить присутствие украинских аналитиков в британском медиапространстве для нейтрализации российского гибридного влияния. Человеческий капитал: инвестировать в подготовку специалистов: инвестировать в подготовку специалистов, способных разрабатывать инновационные оборонные решения и работать на совместных предприятиях ОПК.

Великобритания остается для Украины наиболее прогнозируемым и решительным партнером. Однако для сохранения этого темпа Украина должна доказать свою добавленную стоимость не только на поле боя, но и как стабильный инновационный хаб, усиливающий британскую экономику и безопасность в глобальном масштабе.