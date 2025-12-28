Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив сегодняшние приоритеты Дональда Трампа в отношении России. Также между Украиной и США существуют противоречия относительно мирного плана, в частности в решении вопроса территорий.
К теме Кульминация переговоров: в FT сообщили главную цель встречи Трампа и Зеленского
От чего Трамп хочет сдержать Путина?
Буряченко убежден, что для украинского президента встреча с Дональдом Трампом не станет легкой прогулкой. Разговор будет максимально прагматичным и будет концентрироваться прежде всего на обеспечении и реализации политических интересов самого Трампа. Это является жесткой реальностью, в которой мы сейчас живем.
В то же время интересы Украины будут учтены, потому что без ее позиции невозможно достичь каких-либо политических договоренностей. Однако должны осознавать, что ключевой аспект, который сейчас интересует президента США, – это то, чтобы Владимир Путин не напал на Европу,
– подчеркнул политолог.
Это обусловлено тем, что для Трампа отвлекаться в избирательный период 2026 года на военно-потенциальное противостояние с Россией является абсолютной катастрофой.
Более того, по его словам, это связано, в частности, даже с помощью Украины, ведь американская сторона считает, что финансовая или военная поддержка Киева поставит Вашингтон на сторону Украины в этом противостоянии.
Обратите внимание! Накануне встречи Трампа и Зеленского глава Кремля сделал заявление о том, что Россия якобы больше не заинтересована в выводе Вооруженных сил Украины с неоккупированных территорий Украины. Путин сказал, что "с учетом темпов наступления заинтересованность России в выводе ВСУ с занимаемых территорий сводится к нулю".
"Для того чтобы Путин дал свои гарантии и обещание Трампу, что не будет нападать на Европу, иначе в ее защиту придется включаться США согласно обязательствам по статье 5 НАТО, президенту США нужно будет комфортно для себя завершить российско-украинскую войну", – подчеркнул он.
Поэтому, по мнению политолога, в этом контексте этот переговорный процесс может быть еще достаточно далеким до его финализации. Вероятно, США могут выбрать стратегию, предусматривающую предоставление возможности Путину продолжать воевать.
Это будет стратегия на истощение. Санкции с большой вероятностью останутся в силе – в отношении российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Возможно, Трамп введет еще дополнительные санкции, чтобы его в СМИ не обвиняли в пророссийскости,
– предположил Алексей Буряченко.
Однако магистрально план президента США будет сосредоточен, как заметил политолог, на том, что Россия должна истощиться и экономически, и военно, а ближе к весне займет конструктивную позицию в переговорном процессе и будет готова пойти на определенные компромиссы.
Сейчас это выглядит как наиболее реалистичный сценарий, поэтому не стоит надеяться, что Трамп принесет под новогоднюю елку слишком хорошие новости для украинцев. С большой вероятностью, как отметил Буряченко, противостояние продолжится и в дальнейшем.
О чем будут говорить Зеленский и Трамп во Флориде?
Переговоры президентов Украины и США начнутся в 20:00 по Киеву. Зеленский встретится с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич.
Президент Украины назвал 5 пунктов, которые планирует обсудить с Трампом. Это гарантии безопасности для Украины не только от США, но и от Европы, военное измерение, план благосостояния – план восстановления, который должен включать "много различных документов", и план последовательных действий.
Европейские страны имеют надежду, что встреча Зеленского и Трампа будет иметь положительный результат. Однако европейцы опасаются, что существуют риски что существуют риски, что встреча завершится неожиданно. В частности один из представителей НАТО заметил, что "сценарии с низким уровнем риска в общении с Трампом почти не существуют".