Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив сегодняшние приоритеты Дональда Трампа в отношении России. Также между Украиной и США существуют противоречия относительно мирного плана, в частности в решении вопроса территорий.

От чего Трамп хочет сдержать Путина?

Буряченко убежден, что для украинского президента встреча с Дональдом Трампом не станет легкой прогулкой. Разговор будет максимально прагматичным и будет концентрироваться прежде всего на обеспечении и реализации политических интересов самого Трампа. Это является жесткой реальностью, в которой мы сейчас живем.

В то же время интересы Украины будут учтены, потому что без ее позиции невозможно достичь каких-либо политических договоренностей. Однако должны осознавать, что ключевой аспект, который сейчас интересует президента США, – это то, чтобы Владимир Путин не напал на Европу,

– подчеркнул политолог.

Это обусловлено тем, что для Трампа отвлекаться в избирательный период 2026 года на военно-потенциальное противостояние с Россией является абсолютной катастрофой.

Более того, по его словам, это связано, в частности, даже с помощью Украины, ведь американская сторона считает, что финансовая или военная поддержка Киева поставит Вашингтон на сторону Украины в этом противостоянии.

Обратите внимание! Накануне встречи Трампа и Зеленского глава Кремля сделал заявление о том, что Россия якобы больше не заинтересована в выводе Вооруженных сил Украины с неоккупированных территорий Украины. Путин сказал, что "с учетом темпов наступления заинтересованность России в выводе ВСУ с занимаемых территорий сводится к нулю".

"Для того чтобы Путин дал свои гарантии и обещание Трампу, что не будет нападать на Европу, иначе в ее защиту придется включаться США согласно обязательствам по статье 5 НАТО, президенту США нужно будет комфортно для себя завершить российско-украинскую войну", – подчеркнул он.

Поэтому, по мнению политолога, в этом контексте этот переговорный процесс может быть еще достаточно далеким до его финализации. Вероятно, США могут выбрать стратегию, предусматривающую предоставление возможности Путину продолжать воевать.

Это будет стратегия на истощение. Санкции с большой вероятностью останутся в силе – в отношении российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Возможно, Трамп введет еще дополнительные санкции, чтобы его в СМИ не обвиняли в пророссийскости,

– предположил Алексей Буряченко.

Однако магистрально план президента США будет сосредоточен, как заметил политолог, на том, что Россия должна истощиться и экономически, и военно, а ближе к весне займет конструктивную позицию в переговорном процессе и будет готова пойти на определенные компромиссы.

Сейчас это выглядит как наиболее реалистичный сценарий, поэтому не стоит надеяться, что Трамп принесет под новогоднюю елку слишком хорошие новости для украинцев. С большой вероятностью, как отметил Буряченко, противостояние продолжится и в дальнейшем.

О чем будут говорить Зеленский и Трамп во Флориде?