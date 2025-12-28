Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, наголосивши на сьогоднішніх пріоритетах Дональда Трампа щодо Росії. Також між Україною та США існують суперечності щодо мирного плану, зокрема у розв'язанні питання територій.

До теми Кульмінація переговорів: у FT повідомили головну мету зустрічі Трампа та Зеленського

Від чого Трамп хоче стримати Путіна?

Буряченко переконаний, що для українського президента зустріч з Дональдом Трампом не стане легкою прогулянкою. Розмова буде максимально прагматичною і концентруватиметься насамперед на забезпеченні і реалізації політичних інтересів самого Трампа. Це є жорсткою реальністю, в якій ми зараз живемо.

Водночас інтереси України будуть враховані, тому що без її позиції неможливо досягнути будь-яких політичних домовленостей. Проте маємо усвідомлювати, що ключовий аспект, який зараз цікавить президента США, – це те, щоб Володимир Путін не напав на Європу,

– наголосив політолог.

Це зумовлено тим, що для Трампа відволікатися у виборний період 2026 року на військово-потенційне протистояння з Росією є абсолютною катастрофою.

Ба більше, за його словами, це пов'язано, зокрема, навіть з допомогою України, адже американська сторона вважає, що фінансова чи військова підтримка Києва поставить Вашингтон на бік України у цьому протистоянні.

Зверніть увагу! Напередодні зустрічі Трампа та Зеленського очільник Кремля зробив заяву про те, що Росія нібито більше не зацікавлена у виведенні Збройних сил України з неокупованих територій України. Путін сказав, що "з урахуванням темпів наступу зацікавленість Росії у виведенні ЗСУ із займаних територій зводиться до нуля".

"Для того щоб Путін дав свої гарантії та обіцянку Трампу, що не нападатиме на Європу, інакше у її захист доведеться включатися США згідно з зобов'язаннями за статтею 5 НАТО, президенту США потрібно буде комфортно для себе завершити російсько-українську війну", – підкреслив він.

Тому, на думку політолога, у цьому контексті цей перемовний процес може бути ще досить далеким до його фіналізації. Імовірно, США можуть обрати стратегію, що передбачає надання можливості Путіну продовжувати воювати.

Це буде стратегія на виснаження. Санкції з великою ймовірністю залишаться в силі – щодо російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснафта". Можливо, Трамп запровадить ще додаткові санкції, щоб його у ЗМІ не звинувачували в проросійськості,

– припустив Олексій Буряченко.

Проте магістрально план президента США буде зосереджений, як зауважив політолог, на тому, що Росія має виснажитись і економічно, і військово, а ближче до весни посяде конструктивнішу позицію у перемовному процесі і буде готова піти на певні компроміси.

Зараз це виглядає як найбільш реалістичний сценарій, тому не варто сподіватися, що Трамп принесе під новорічну ялинку аж занадто гарні новини для українців. З великою імовірністю, як наголосив Буряченко, протистояння продовжиться і надалі.

Про що будуть говорити Зеленський та Трамп у Флориді?