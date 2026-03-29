Трамп планує вивести війська США з ключової країни ЄС

Президент США знову ставить під сумнів ефективність НАТО. За даними ЗМІ, Дональд Трамп обмірковує радикальну перебудову Альянсу, яка матиме жорсткі наслідки для країн, що недостатньо фінансують оборону.

Крім того, за інформацією з оточення президента, Трамп розглядає можливість виведення американських військ із Німеччини. Він думає про це ще з моменту повернення на посаду минулого року. Про це пише The Bild.

Які зміни у НАТО пропонує Трамп?

У Вашингтоні хочуть, щоб країни, які не витрачають 5% ВВП на оборону, не мали права голосу щодо майбутніх витрат НАТО. Також розглядається модель "платиш – впливаєш": хто платить менше, той матиме менший вплив на рішення.

Зараз країни НАТО мають витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону, але Трамп хоче підвищити планку до 5%. Ті, хто не досягне цього рівня, можуть бути відсторонені від ключових рішень – зокрема щодо розширення Альянсу, спільних місій і навіть застосування статті 5 (взаємна оборона).

Довідка: За звітом НАТО, у 2025 році Німеччина витратила близько 2% ВВП на оборону – приблизно 52 мільярдів євро плюс додаткові кошти зі спецфонду.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що лідери мають представити план досягнення 5% на саміті в Анкарі цього року.

