Трамп заявив, що США починають блокаду Ормузької протоки, і пригрозив суднам, що платять Ірану
Дональд Трамп заявив, що США не вдалося дійти згоди з Іраном щодо ядерної зброї. Американський президент анонсував блокування Ормузької протоки.
У пості в соцмережі Дональд Трамп підбив підсумки переговорів з Іраном у Пакистані. За словами політика, більшість питань вдалося узгодити, але головне – ядерне питання – ні.
Як Трамп реагує на провал переговорів з Іраном?
Американський лідер повідомив, що США негайно почнуть процес блокування всіх суден, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки.
Окрім того, він наказав флоту виявляти та зупиняти кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило Ірану "збір" за прохід Ормузькою протокою.
Ніхто, хто платить незаконні побори, не матиме безпечного проходу у відкритому морі,
– пригрозив Трамп.
Він пообіцяв, що США почнуть знищувати міни, які Іран розмістив у протоці.
Президент США попередив, що "будь-який іранець, який відкриє вогонь по нас або по мирних суднах, буде ліквідований".
Трамп уточнив, що блокада почнеться найближчим часом, і до неї долучаться інші країни.
Ірану не дозволять заробляти на цьому незаконному вимаганні. Вони хочуть грошей і, що важливіше, – ядерної зброї,
– заявив політик.
Він додав, що у певний момент американські сили будуть повністю готові покінчити з тим, що залишилося від Ірану.
Що передувало погрозам Трампа?
11 квітня в пакистанській столиці Ісламабаді відбулися прямі переговори між США та Іраном. За даними ЗМІ, вони тривали 14 годин. Одним із ключовим питань був контроль над Ормузькою протокою. Іран наполягає на одноосібному контролі над протокою та праві стягувати плату з суден за прохід через неї. США виступають проти цього.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолював американську делегацію на перемовинах, заявив про їх провал. За словами політика, сторонам не вдалося домовитися про головне – відмову Ірану від розвитку ядерної програми.
Дональд Трамп пообіцяв "досить скоро" відкрити Ормузьку протоку.
Тим часом ЗМІ пишуть, що Іран не може відкрити Ормузьку протоку, бо не пам'ятає, де точно встановив морські міни. Мінування було проведено хаотично, що ускладнює розмінування і ставить під загрозу безпечні маршрути для суден.