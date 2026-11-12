До 1000 кілометрів на годину: військовий пояснив, чим небезпечна нова модифікація "Герань-5"

Нова модифікація російського дрона "Герань-5 К5-К" під час окремих маневрів вже може розганятися до 1000 кілометрів на годину. Але варто розуміти, що крейсерська швидкість там значно менша.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з озброєння Defense Express, військовослужбовець 413 полку СБС "Рейд" Іван Киричевський. За його словами, ймовірно, цей дрон летить 1000 кілометрів на годину лише наприкінці польоту.

Що відомо про нову модифікацію "Герань-5"?

Як наголосив Киричевський, крейсерська швидкість "Герань-5 К5-К" становить 450 кілометрів на годину. Тобто до цілі вона здебільшого летить на такому рівні. А шалена швидкість розвивається вже безпосередньо під час падіння на ціль.

1000 кілометрів на годину – це пікірування з "гірки". Саме тоді, коли дрон вже падає на ціль. Тому більш пріоритетно збивати цей дрон на маршовому етапі польоту, а не тоді, коли розвиває найбільшу швидкість. Але це в теорії звучить просто. Тут вже як доводиться,

– зазначив військовий.

Військовий розповів про нову модифікацію "Герань-5": дивіться відео 24 Каналу

Зараз Сили оборони мають справу з абсолютно новим класом озброєння. І будь-яка деталь є важливою.

Але не треба робити з цих даних великої трагедії. На будь-яку дію завжди знайдеться протидії. Як на будь-які засоби ураження завжди є засоби збиття,

– підкреслив військовий.

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