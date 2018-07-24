Геращенко розповіла, які питання винесе українська сторона на переговорах у Мінську

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, які питання українська сторона збирається винести на обговорення тристоронньої контактної групи у Мінську 25 липня.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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Скоординували наші наступні спільні дії щодо тиску на світову спільноту з вимогою тиснути на РФ в питанні звільнення заручників і політв'язнів, вимоги до МКЧХ стукати в усі двері, аби отримати доступ до наших в'язнів, незаконно утримуваних в РФ. Ці питання, а також недотримання РФ домовленостей президентів про гуманітарний обмін візитами обмудсвумен, ми ставитимемо 25 липня на зустрічі в Мінську,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська сторона досі очікує від РФ офіційної відповіді на пропозицію передати їм 36 росіян в обмін на українських заручників.

Додамо, що 25 липня у Мінську відбудуться чергові тристоронні перемовини контактної групи в складі уповноваженої групи представників України, ОБСЄ та Росії.