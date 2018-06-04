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Геращенко звернулася до українців, які придбали квитки на Чемпіонат світу в Росії

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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / novynarnia

Віце-спікер і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко звернулася до українців, які купили квитки на Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у Росії.

Відповідну заяву Геращенко зробила на погоджувальній раді парламенту повідомляє Українська правда

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Ірина Геращенко зазначила, що є інформація, що близько 5 тисяч українців придбали квитки на Чемпіонат світу з футболу-2018 попри небезпеку поїздок до Росії.

Вона зазначила, що українським вболівальникам потрібно добре подумати чи варто їхати в країну-агресор, адже є неабияка небезпека.

Дозвольте звернутися до всіх українців – тих 5 000 українців, про яких говорять, що вони начебто купили квитки їхати на Чемпіонат світу з футболу. Шановні українці, 10 разів подумайте над тим, чи варто їхати в країну-агресор, де вас можуть хопити, затримати – і потім українська влада буде часто безсила навіть надіслати до вас консулів,
– заявила вона.

Геращенко додала, що "не варто ані гривнею, ані рублем підтримувати будь-що, що відбувається в Росії".

Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.

Теги: Новини України Новини політики Ірина Геращенко Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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