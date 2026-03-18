Не для Путіна: ISW пояснили, кому призначені гучні заяви Герасимова про фронт

Росіяни спеціально створюють ілюзію стрімкого наступу. Вони майстерно жонглюють фактами, щоб видавалося, ніби на полі бою перемагають вони. Та адресат цих заяв не всередині країни.

Про це повідомили в ISW. Там зауважили, що в лютому Україна звільнила більше територій, аніж захопила Росія.

Дивіться також ЗСУ мають 3 просування, на одному з напрямків не було боїв: карти ISW на 18 березня

Що говорять росіяни про війну?

Українські фронтові лінії стабільні в операційному плані. Попри це, росіяни намагаються грати на фронті когнітивної війни, всіляко перебільшуючи свої успіхи – і применшуючи успіхи ЗСУ. Роблять це на офіційному рівні.

Зокрема, очільник російського генштабу Валерій Герасимов заявив, нібито окупанти захопили 12 населених пунктів в Україні протягом перших двох тижнів березня 2026 року.

Це він сказав під час візиту на фронт. Але ці слова не відповідають дійсності.

Герасимов перебільшував заяви про просування Росії у крихітних селах по всій лінії фронту, намагаючись представити ці просування як значні та переконати Захід та Україну поступитися російським територіальним вимогам,

– акцентували аналітики.

ISW розбили брехню росіян, указавши, що загарбники діяли у 24 відсотках Дробишевого, 50 відсотках Ярової та нульовому відсотку Соснового, у 57 відсотках Різниківки та нульовому відсотку Голубівки, Калеників та Веселянки. Водночас Герасимов заявив, що всі ці населені пункти захоплені.

Мова про Лиманський, Слов'янський, Костянтинівський та Оріхівський напрямки.

Окрім цього, Герасимов заявив, що росіяни просунули лінію фронту більш ніж на 12 кілометрів на захід від Сіверська і що вони контролюють понад 85 відсотків Новоосинового на південний схід від Куп'янська.

"ISW спостерігала докази, які дозволяють оцінити, що російські війська просунулися на 4,55 кілометра та проникли на 7,7 кілометра на захід від Сіверська, але не спостерігала жодних доказів, які дозволяють оцінити, що російські війська окупували будь-яку частину Новоосинового. Герасимов, зокрема, виголошував подібні промови, перебільшуючи нібито здобуті перемоги на полі бою в середині січня та лютому 2026 року", – ідеться в статті.

Перебільшення здобутків Росії на полі бою має створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні на межі колапсу. Та це не так.

Українські операції успішні на сході Запорізької області, а тому Герасимов доводив, ніби росіяни зберігають ініціативу, активно наступаючи та відбиваючи всі українські контратаки з напрямків Покровського та Великомихайлівки. Проте Сили оборони України звільнили понад 400 квадратних кілометрів на напрямках Олександрівки та Гуляйполя з кінця січня 2026 року до середини березня 2026 року в ході двох окремих операцій.

Цікаво, що інший високопосадовець, секретар Ради Безпеки Росії Сергій Шойгу, визнав успіхи ЗСУ. Він сказав, що жоден регіон Росії не може почуватися в безпеці і що кампанія України з далекобійних ударів по російській оборонно-промисловій базі вглиб російської території ефективна.