Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?

После того как США развернули решительное наступление на геополитической арене на Иран при поддержке Израиля, некоторым странам пришлось либо присоединится к Вашингтону, либо ему противостоять. И Германия в данном случае поступила как обычно, изрядно побрюзжав, дала заднюю.

Так, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас уже заверил, что Берлин не будет защищать свой бизнес в Иране.

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То есть, грубо говоря, немецкие компании, работающие в Исламской Республике, делают это на свой страх и риск. Причем заверение это прозвучало после того как посол США в Берлине Ричард Гренелл обратился к немецким компаниям с призывом (требованием) вывести свой бизнес из Ирана.

Собственно, страсти вокруг Ирана разгораются не на шутку, но нас интересует не это, а то насколько серьезно Вашингтон прессингует своего европейского партнера по данному вопросу.

Привлекательный иранский рынок соблазнителен для франкфуртских акул, но вот ведь дела, санкции! И, как ни странно, проекция данной ситуации с легкостью переносится на другую страну-изгой – Россию. Наблюдая за тем, насколько быстро немцы сдают свои позиции в отстаивании интересов бизнеса в Иране, можно спрогнозировать, как быстро канет в лету пророссийский лоббизм в Бундестаге в случае ужесточения ограничений по отношению к РФ. Ведь ни для кого не секрет, что главным камнем преткновения санкций сейчас является газовая труба, за которую кремлевские лоббисты в Берлине отчаянно борются.

С другой стороны, сама фигура нового министра иностранных дел Германии, Хайко Мааса, пускай и выходца из СДПГ, представители которой исторически были лояльны России, источает довольно отчетливые русофобские флюиды. И если мировоззрение нового министра не поменяется под действием нефтегазовых паров, то можно считать, что иранская проба пера стала весьма успешным первым актом в кремлевской драме.

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