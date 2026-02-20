Українці завжди захищають своє, – Зеленський вшанував Героїв Небесної сотні

У п'ятницю, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні. Події 2014 року стали символом боротьби народу за гідність, право на вибір та майбутнє держави.

Про це написав президент Володимир Зеленський.

Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні

Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні у 12-ті роковини розстрілів учасників Революції Гідності. Президент наголосив, що українці завжди відстоюють своє – незалежність, гідність та право на вільне життя. Він зазначив, що саме народ здобув свободу для країни, й підкреслив роль звичайних людей, яким не байдуже на майбутнє України.

Пам'ятаємо, чого це вартувало у 2014 році. Шануємо сміливість кожного учасника Революції Гідності, всіх, хто не пішов із Майдану, щоб Україна не залишилася без свободи,

– наголосив Зеленський.

Він закликав вшанувати світлу пам'ять усіх Героїв Небесної сотні та кожного українця, який віддав життя за вільну Україну.

Завершив свої слова президент традиційним гаслом: "Слава Україні".

До вшанування пам'яті Героїв долучився і керівник ОП Кирило Буданов. Він підкреслив, що цей день – не лише дата в календарі, а момент для пам'яті та глибокого усвідомлення того, ким є українці та якою має бути держава.

За його словами, українці вперше у цьому тисячолітті вийшли на Майдан відстоювати свою свободу й право жити у незалежній країні.

Так, вони були різними – за віком, професіями, поглядами. Але всіх об'єднало головне: відповідальність за майбутнє,

– підкреслив Буданов.

Він зауважив, що ті події змінили самих українців й показали, що гідність – це вибір, який іноді коштує дуже дорого. Пам'ять про Героїв Небесної сотні є нашим минулим, майбутнім та теперішнім.

Буданов наголосив, що свобода не дається сама собою. Її щодня виборюють ті, хто не готовий жити без правди, гідності та перспективи майбутнього.

Що відомо про День Героїв Небесної Сотні?