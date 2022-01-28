Жизнь как подготовка к эмиграции

Очередной опрос в классе ребенка: перечислить, какие российские документы есть у каждого ребенка. Списки сдаются учителю, а тот отправляет их куда-то дальше. Опрос не первый, наверное, есть какая-то динамика в получении российских документов. И читая сообщения в родительском чате я изумляюсь – у многих есть полный боекомплект российских документов. Буквально все, что можно получить в России и через Россию. Страховка, СНИЛС, загранпаспорт, медицинские документы.

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Хочется расспросить, зачем все это – это же сколько времени, сил и средств потребовалось для оформления? Делалось все явно не от избытка времени, а с прицелом на будущее, о котором пока говорят вслух только избранным. Здесь очень хорошо работает народное представление о том, что могут сглазить.

В семье знакомых сделали почти все документы на ребенка, получают даже путинские выплаты, для чего ездят в Россию. Следующий шаг – российская прописка, о которой уже договорились с дальней родней. И прицел весьма дальний. Ребенок пока во втором классе, но будущее ему куется уже сейчас – нужно попасть в российские сборные. Это та лазейка, через которую можно законно выбраться отсюда.

Слышали, что так часто отбирают себе в сборную талантливых спортсменов. Только чтобы наверняка, нужно не только иметь спортивные победы, но и российские документы, чтобы предпочтение отдали именно ему. Вы только представьте, какой путь проходит ребенок между родительской мечтой и ее воплощением.

И дело ведь не только в российских документах и прописке. Нужно иметь победы, выезды, медали. Для этого нужно ездить на все соревнования, оплачивают которые родители. Цель весьма долгоиграющая без права на ошибку. В этой семье сделали ставку на Россию, с ней связывают будущее и выезд ребенка. Если повезет, уедет еще школьником, если нет – позже, студентом, но все равно уедет.

Это, правда, не мешает родителям делать ремонт. Я робко спрашиваю: ну, вот, он уедет, а вы? И поражаюсь уверенности: родители уедут с ним.

Вся жизнь здесь только долгая подготовка к России.

Хороший аттестат, разговорный английский, медали, грамоты, репетиторы, навыки самостоятельности. Как курс самостоятельной жизни перед взрослой жизнью. А представьте, какого это жить под бременем обязательного выезда и монументальной родительской мечты? Там уже не придумать себе профессию для души, все придумано почти с рождения, подо что и собираются документы, прописки и прочее.

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Тайная украинизация

В другой семье тайно учат украинский. Тоже цель, только ориентиры на Украину. Будущее видят там. Россия им не кажется ласковым большим братом. И ребенок после школы ходит к учителю украинского, учится дистанционно в украинской школе, о чем никому ни-ни.

Уже сейчас ребенок хорошо знает, что уедет после школы в украинский вуз, к чему его готовят все годы в «республике».

Прочь

Меня поражает многое в этих историях. Готовность родителей расстаться с детьми. Зомбирование, что так – правильно. Дом и семья это временно, но нужно уже сейчас добиваться и идти вперед. Сниматься в роликах как модель, танцевать, плавать, завоевывать победу на ринге. Раньше эмиграция носила стихийный характер, к ней не готовились всю жизнь, а сейчас это стало делом всей жизни.

Ряженые террористы готовят будущее "пушечное мясо" / фото – соцсети

Подруга перечисляет, чему научила сына перед его отъездом из дома и чему он учился уже на месте. Вместе прошли баночки водителями автобусов, переводы денег через коммерческие центры, подарки через десятые руки, борщ с мамой по телефону, гайморит по скайпу. Но смогли все пережить. Ни о каком возвращении сюда и речи нет и в помине.

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Другие горизонты, другая жизнь. Вместе жили до девятого класса, после она просто вытолкнула сына отсюда, туда, где ей казалось, есть будущее. Мы спорим иногда, насколько это было правильно. В 15 лет ее сын оказался в городе, где у него никого не было. Никого! Интернат, школа, поступление, ВУЗ. Моя подруга гордится, что они смогли пережить это. Я недоумеваю. Виделись даже не раз в год. Подруга говорит, что им многие завидуют, далеко не все могут мыслить с таким масштабом.

Обычно о возможном отъезде знают только те, кто включен в жизнь семьи. Репетиторы, бабушки-дедушки. Деньги для этого собираются, копятся навыки. Считай, перед этим событием ребенок уже прожил половину жизни, приобрел все необходимые навыки. Умеет постирать, приготовить, умеет обращаться с деньгами и постоять за себя.

Появилась новая родительская функция – не удачно выдать замуж, а удачно вытолкнуть из дома. Кажется, никогда раньше такого не было.

Проклятое место

Домой ждали из армии и с учебы, а сейчас удовлетворенно кивают: «Сюда уже не вернется никогда». Сидеть дома стало восприниматься как некий признак неудачливости, невезучести, слабости, отсутствия денег в семье или понимания целей в жизни.

Можно, конечно, и здесь жить "неплохо". Вот, например, и внук, и сын заведующей юридическим институтом университета имени Даля Лазор Лидии Ивановны не только юристы (что понятно), но и профессора. Внуку чуть за тридцать, он уже профессор и завкафедрой. Ему нет никакого резона уезжать.

Пытка "скрепами" / фото – соцсети

Он никогда не станет нигде больше завкафедрой. Всем ясна нелепость ситуации – слишком молод и для должности профессора, и для должности завкафедрой, но это тоже инвестиция бабушки в семью. Все, что смогла.

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Кто-то копит в чулок пенсию, кто-то покупает российскую прописку, а она смогла обеспечить всю семью дипломами докторов наук, обеспечив им будущее таким вот доступным ей способом. Но ведь и это все не ново, знали это, читали, слышали. Уйдет эра знаменитой бабушки, не факт, что дальше все будет именно так в судьбе ее мужчин, но на стабильную научную пенсию она им сделала вложение уже сейчас.

Луганск – город без будущего

Интересная эта штука – будущее. Каждый понимает по-своему. Кто-то старается закрыть ребенка в Луганске с бабушкой и высылать ему деньги из Москвы и Питера, чтобы ребенок не носил за кем-то курточки и штанишки. В разлуке, но в сытости. Кто-то водит на все кружки, потому что здесь это дешево. Кто-то учит у репетиторов украинскому, чтобы увезти подальше, а кто-то учит варить борщ, для будущего врозь это пригодится.

Каждый видит будущее ребенка по-своему. Но чаще отчего-то не здесь. Интересно, почему?

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