Геть Авакова: під Офісом Президента проходить акція проти глави МВС – фото

Під Офісом Президента вранці 23 лютого розпочалась акція протесту "Геть Аваковірус". Мітингувальники вимагають відставки Арсена Авакова, який вже 6 рік очолює Міністерство внутрішніх справ.

На протест вийшли близько сотні людей, повідомляє журналіст 24 каналу Олексій Печій. Частина активістів одягнуті в білі захисні костюми та медичні маски. Вони наголошують: "легше підхопити Аваковірус, аніж коронавірус".

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Люди тримають у руках плакати з написами "Геть Авакова", "Зупини Аваковірус," "6 років провалених реформ", "Ми проти чорта Авакова".

До 6-ї річниці власного перебування на посту міністра Аваков влаштував треш із залякуванням новим вірусом, панікою, бійками і БТРами. Він скористався страхом людей і зробив з себе чи не месію. А, насправді, Аваков – і є вірус. Він небезпечний, токсичний, отруює все, чого торкається,

– відзначили організатори протесту у фейсбуці.



У Києві проходить мітинг проти глави МВС Авакова / фото 24 каналу, Олексій Печій

Люди вимагають негайної відставки Авакова і назвали такі основні його провали у роботі МВС за 6 років:

саботаж реформи поліції, збереження старих "ментовських" кадрів;

відсутність нормальних розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів;

практика пошуку "стрілочників" замість роботи над розкриттям справ;

покривання злочинів, скоєних поліцейськими;

корупційні скандали.

У цьому контексті протестувальники пригадали вбивство активістки Катерини Гандзюк, вбиство журналіста Павла Шеремета та вбивство 5-річного Кирила Тлявова п'яними правоохоронцями у Переяслав-Хмельницькому.

Ми вимагаємо негайно звільнити Арсена Авакова та не призначати його на інші впливові посади. Ми попереджаємо: зніміть чорта, інакше він рано чи пізно знищить вас,

– додали активісти.

Акція протесту проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова / фото 24 каналу, Олексій Печій

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Головне про Арсена Авакова – міністра МВС України:

Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ України 27 лютого 2014 року – під час Революції Гідності.

Він очолював МВС протягом 5 років президентства Петра Порошенка і зберіг крісло міністра в новому уряді за президентсва Володимира Зеленського.

Після перепризначення Авакова Зеленський заявив, що міністр буде на випробувальному терміні.

Новий прем'єр Олексій Гончарук розповів, що рішення залишити політика у новому уряді було одним із найскладніших. Проте Авакову чітко "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.

Що цікаво, міністру МВС також приписують вплив на частину нардепів у парламенті. Йдеться про депутатську групу "За майбутнє", яку у парламенті називають групою "Коломойського – Авакова".



Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу