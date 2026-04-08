Знайти голку в пустелі: ЦРУ врятувало збитого пілота в Ірані завдяки секретній технології

Центральне розвідувальне управління США використало новітню технологію під назвою "Ghost Murmur" ("Примарний шепіт"), щоб знайти та врятувати американського льотчика, збитого на півдні Ірану.

Про це йдеться в матеріалі The New York Post.

Читайте також Світ накриває дефіцит пального: як авіакомпанії урізають польоти через війну в Ірані

Як працює новітня технологія?

За словами джерел, цей секретний інструмент використовує квантову магнітометрію для виявлення електромагнітного "відбитка" серцебиття людини та поєднує ці дані зі штучним інтелектом, який відфільтровує сигнал від фонових перешкод.

Це стало першим застосуванням технології в польових умовах.

Це як почути голос на стадіоні, тільки цей стадіон – тисячі квадратних миль пустелі. За правильних умов, якщо ваше серце б'ється – ми вас знайдемо,

– пояснило джерело.

Як повідомив президент США Дональд Трамп, ЦРУ змогло підтвердити місцеперебування пілота з відстані 40 миль (64 кілометри).

Це як знайти голку в копиці сіна,

– сказав він та додав, що роль ЦРУ в цій операції була вирішальною.

Повідомляється, що один з двох пілотів винищувача F-15E переховувався в гірській ущелині протягом двох днів після того, як його літак був збитий минулого тижня. Хоча пілот активував аварійний маяк, його точна локація залишалася невідомою.

Вирішальним моментом стало саме застосування системи "Ghost Murmur".

Зазвичай такі сигнали можна зафіксувати лише в лікарні за допомогою датчиків, розташованих на тілі. Однак розвиток квантової магнітометрії – зокрема сенсорів на основі мікродефектів у синтетичних алмазах – дозволив виявляти їх на значно більшій відстані.

Водночас, як зазначають фахівці, технологія не є універсальною: вона найкраще працює у віддалених місцях із мінімальними перешкодами та потребує значного часу для обробки даних.

Що відомо про збиті літаки США?