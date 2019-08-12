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      Гибридная интервенция в Украину, или Информационный гнойник в виде филиала "Эхо Москвы"

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      Венедиктов хочет открыть "Эхо Москвы" в Украине
      Венедиктов хочет открыть "Эхо Москвы" в Украине / Фото из открытых источников

      В Украине начинает формироваться ячейка как явного пророссийского лоббизма, так и скрытого, засылаемого из РФ.

      То чего я так долго ждал и, что таки произошло. Глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, а по совместительству ещеи премьер-министр РФ, поздравил украинского пророссийского политика Виктора Медведчука с "весомым результатом" на парламентских выборах в Украине.

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      В том, что Медведчук человек Кремля мог сомневаться только глухо-слепо-немой, а потому, ожидаемый и вполне предсказуемый поздравительный финт лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" не так удивляет, как сама формулировка – "весомый результат". Ибо вот тут, Дмитрий Анатольевич, уж точно лукавит с учетом всех тех ресурсов, что были задействованы для продвижения Медведчука, но на выходе получились убогие 13%.

      Между тем, если Медведчук это явная пророссийская марионетка, к которой мы уже привыкли и не только знаем, что она их себя представляет, но и каких действий от нее ожидать, в Украину старательно принялись интегрировать такой патоген как либеральная мимикрия, в данном случае в лице Алексея Венедиктова. Нахальная, настырная мимикрия, ломящаяся в дверь с пеной у рта, пытаясь разместить в нашей стране, так называемый, филиал "Эхо Москвы", буквально неудержима. Ему указывают на дверь, а он – нет, продолжает разбивать лоб, хамя и дерзя.

      О том, что Венедиктов давно уже дискредитировавшая себя личность, я писал не единожды и, история с таким агентом Кремля как Кирил Вышинский, лишний раз подтвердила эти мысли. Но, даже не о том стоит сказать, о чем писалось уже не единожды. О – другом.

      Посмотрите, какая прекрасная получается комбинация. В то время, как одного пророссийского деятеля поздравляют из Кремля, выдавая его, по сути, фиаско за "весомые результаты" и внушая его электорату откровенных русофилов надежду, другого к нам закидывают с явной установкой, пустить корни любой ценой, для удовлетворения потребностей псевдо-либеральных взглядов. Хоть на Крещатике ложись под кортеж Зеленского, но филиал должен быть открыт.

      Вот и получается, что в общей купе данных факторов, мы наблюдаем то, что называется двойные конвульсии с перспективой. Не получилось добиться сколь-нибудь значительных результатов на парламентских выборах. Не удалось обменять пленных моряков на преступника Вышинского. Да много чего не удалось. Остается только насадить любым путем информационный гнойник в виде филиала "Эхо Москвы", дабы компенсировать провал Медведчука и занять новую нишу.

      Да, гибридная интервенция в Украину принимает все более отчаянный характер. И это не может, в равной степени, как радовать, так и настораживать. Ведь в игру вступает либеральная гибридная агентура, на первый взгляд, отстаивающая идеалы демократии, а на деле, все так же пропахшая квашеной капустой из лубянковских подвалов.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Російська пропаганда Віктор Медведчук
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