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      Санкции действуют: российские военные корабли останутся "без света"

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      Российские фрегаты и корветы останутся "без света"
      Российские фрегаты и корветы останутся "без света" / Фото из открытых источников

      Иностранные компании поставляют для нужд вооруженных сил и силовых структур то или иное оборудование в обход санкций. Факт весьма нелицеприятный, но как есть.

      С другой стороны, радует и то, что тенденция выхода с рынка РФ тех или иных западных компаний, продукция которых используется в ВПК России, продолжается. И на этот раз порадовала норвежская компания Glamox, которая приняла решение прекратить сотрудничество с РФ.

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      Норвежская компания Glamox выпускает разнообразное осветительное оборудование, которое установлено на целом ряде военных кораблей ВМФ РФ, а заказы компании поступали от таких предприятий как, Центр судоремонта "Звездочка", "Северная верфь", Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и многие другие. Устанавливалось же норвежское освещение на фрегаты проектов 11356 и 22350 (представитель этой серии славно известный долгострой "Адмирал Горшков", принятый в строй с неработающим комплексом "Полимент Редут"), корветы проекта 20385 и суда тылового обеспечения проекта 23120.

      Теперь же российские фрегаты и корветы останутся без "норвежского света". Причем компания настолько спешно покинула рынок РФ, что на ее сайте уже удалена вся информация о представительстве в России, в то время как контакты иранского представительства все еще присутствуют, хотя известно, что и из Ирана норвежцы так же выходят.

      Конечно, кто-то может сказать, не велика потеря, заменят норвежские лампочки отечественными, высокодуховными – российскими! Возможно оно и так, но вот ведь дилемма, в то время как производство средств освещения в РФ имеет ограничение типов аля стандарт "лампочка Ильича", норвежцы предлагали широчайшую номенклатуру разнообразнейшего и многофункционального товара.

      А потому, быстрого импортзамещения здесь не произойдет, если только проекты фрегатов и корветов не будут подгонять на ограниченную и довольно примитивную номенклатуру отечественных производителей.

      Як то кажуть – здобули!

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      Автор: Злой Одессит, Блог Медіа
      Теги: Новини політики Публікації Новини Росії Санкції
      Джерело: Информационное Сопротивление
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