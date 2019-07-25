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      "Нафтогаз" против "Газпрома": Украина убедительно побеждает

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      "Нафтогаз" продолжает забивать юридические гвозди в крышку гроба "Газпрома"
      "Нафтогаз" продолжает забивать юридические гвозди в крышку гроба "Газпрома" / Цензор.НЕТ

      Противостояние между "Нафтогазом" и "Газпромом" по-прежнему проходит с разгромным счетом в пользу украинской компании, которой Стокгольмский арбитраж присудил 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставку газа на транзит.

      Еще одним гвоздем в крышку гроба российской газовой монополии стал отказ Апелляционного суда Амстердама и Окружного суда Люксембурга в рассмотрении жалобы "Газпрома".

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      Что же, очередная победа в войне за пару миллиардов, но уверен, прозвучит вопрос, а не слишком ли это самоуверенно звучит – "юридические гвозди в крышку гроба" с учетом масштабов компании и суммы компенсации? Забегая наперед скажу сразу – нет, не самоуверенно.

      Дело в том, что под юрисдикцию упомянутого выше суда Люксембурга попадает такая интересная дочерняя компания как Gaz Capital SA, которая выпускает валютные облигации "Газпрома", позволяющее привлекать иностранные инвестиции. К той же юрисдикции относится и Gaz Asia Capital SA, выпускающая облигации для инвесторов с азиатского рынка.

      Благодаря продажам облигаций, "Газпром" выручает миллиарды долларов в год на реализацию своих проектов и выплату долгов, которые уже давно превысили его рыночную стоимость.

      Теперь же это вряд ли получится, ведь любую операцию и соответствующую сумму, могут арестовать в пользу "Нафтогаза". Правда, если "Газпром" выплатит компенсацию, то все разрешится мирно. Но что-то мне подсказывает, что ребята с подворотни до последнего будут сопротивляться, пока не услышат, как о крышку их гроба уже бьется не молоток, а сыпется земля.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публікації Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Нафтогаз Газпром
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