"Нафтогаз" против "Газпрома": Украина убедительно побеждает

Еще одним гвоздем в крышку гроба российской газовой монополии стал отказ Апелляционного суда Амстердама и Окружного суда Люксембурга в рассмотрении жалобы "Газпрома".

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Что же, очередная победа в войне за пару миллиардов, но уверен, прозвучит вопрос, а не слишком ли это самоуверенно звучит – "юридические гвозди в крышку гроба" с учетом масштабов компании и суммы компенсации? Забегая наперед скажу сразу – нет, не самоуверенно.

Дело в том, что под юрисдикцию упомянутого выше суда Люксембурга попадает такая интересная дочерняя компания как Gaz Capital SA, которая выпускает валютные облигации "Газпрома", позволяющее привлекать иностранные инвестиции. К той же юрисдикции относится и Gaz Asia Capital SA, выпускающая облигации для инвесторов с азиатского рынка.

Благодаря продажам облигаций, "Газпром" выручает миллиарды долларов в год на реализацию своих проектов и выплату долгов, которые уже давно превысили его рыночную стоимость.

Теперь же это вряд ли получится, ведь любую операцию и соответствующую сумму, могут арестовать в пользу "Нафтогаза". Правда, если "Газпром" выплатит компенсацию, то все разрешится мирно. Но что-то мне подсказывает, что ребята с подворотни до последнего будут сопротивляться, пока не услышат, как о крышку их гроба уже бьется не молоток, а сыпется земля.

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