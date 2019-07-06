Россия заигралась в "морской бой" авианосцами

РФ до сих пор не определилась, какой ей нужен авианосец.

Каждый раз, когда появляется повод обсудить авианосный флот ВМФ РФ, которого, по сути, нет, нужно акцентировать внимание не только на том, что на сегодняшний день в России нет верфи, на которой можно было построить авианосец водоизмещением 70 тысяч тонн и более. Но и на том, что россияне просто не определились до сих пор, какой им собственно нужен авианосец.

Лишним тому доказательством стала презентация на Международном военно-морском салоне-2019 некоего перспективного авианосца "Ламантина", водоизмещением, внимание, от 80 до 90 тысяч тонн, что приравнивает его к классу суперавианосцев. И, разумеется, еще более несбыточным, нежели не единожды упоминавшийся всуе авианосец проекта 23000Э "Шторм", который, к слову сказать, хотели перевести в класс средних и даже малых авианосцев.

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