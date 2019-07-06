Россия заигралась в "морской бой" авианосцами
РФ до сих пор не определилась, какой ей нужен авианосец.
Каждый раз, когда появляется повод обсудить авианосный флот ВМФ РФ, которого, по сути, нет, нужно акцентировать внимание не только на том, что на сегодняшний день в России нет верфи, на которой можно было построить авианосец водоизмещением 70 тысяч тонн и более. Но и на том, что россияне просто не определились до сих пор, какой им собственно нужен авианосец.
Лишним тому доказательством стала презентация на Международном военно-морском салоне-2019 некоего перспективного авианосца "Ламантина", водоизмещением, внимание, от 80 до 90 тысяч тонн, что приравнивает его к классу суперавианосцев. И, разумеется, еще более несбыточным, нежели не единожды упоминавшийся всуе авианосец проекта 23000Э "Шторм", который, к слову сказать, хотели перевести в класс средних и даже малых авианосцев.
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Месяц назад я писал, что "Шторм", при наиболее благоприятных экономических и политических факторах, увидит свет не раньше 2035 года. К этому времени в строю ВМС США будет уже 5 новейших авианосцев серии Gerald R. Ford. Но даже не об этом речь.
В России, заболев несбыточной мечтой об авианосце, плодят данные проекты, создавая целую эскадру из разнообразных авианесущих кораблей, технических заданий, вариантов исполнения одного и того же объекта в разных формах и для разных назначений. В итоге, получается не единая концепция, к воплощению которой следует поступательно и уверенно идти. Получается набор эскизов и громких названий, запоминающихся обывателю по нарицательному "не имеющий аналогов в мире", но в реальности – "не имеющийся в составе флота".
Хотя в какой-то мере смысл в этих действиях есть. Ведь создавая некий информационный фон столь "масштабной" работы с "массой наработок", от глаз среднестатистического ура-патриота скрывают главное – невозможность России, типа как великой морской державы, строить авианосцы.
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