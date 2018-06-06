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Олексій Чибісов

Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна

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Російський корабель
Російський корабель / voicesevas.ru

Активна гібридна протидія українському судоходству з боку агресора почалася ще з моменту заборони окупантів цивільним кораблям перетинати Керченську протоку під час будівництва хваленого російського мосту. Начебто у єдиному місці, де судна можуть проплисти, проводитимуть монтаж конструкцій об'єкту.

Звісно, всі ноти протесту росіяни при цьому ігнорували. Але ж, коли той клятий міст таки побудували, почалося справжнє гібридне піратство.

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Справа в тому, що через існування конструкції, яка поєднує материкову Росію із захопленим Кримом, пройти до Чорного моря з Азовського можна лише під арками мосту, через територію, яку контролює Москва, та яку окупанти вважають власними морськими водами.

Й, хоча про фактичне панування РФ в Азові мови не йде, вихід з нього окупанти контролюють. І це дає їм усі квоти до рук, оскільки морська торгівля для України має важливе стратегічне значення.

Через море чимало заводів отримують алюміній, водним шляхом Україна зможе закупати зріджений газ та постачати свою продукцію замовникам. З точки зору економічної через блокування кораблів у морі втрачають прибуток не тільки порти, але й серйозні підприємства. Навіщо росіяни зупиняють судна, що прямують з Бердянська чи Маріуполя, або до цих гаванів?

По-перше, це саме акт гібридної агресії, який завдасть збитків Україні – знеможливлення перейти через Керч для великих кораблів робить вантажні перевезення більш дорогими. Більше того, через постійні зупинки та загрози з боку озброєних терористів у погонах ФСБ чимало перевізників подумають, а чи вартує взагалі направляти свої кораблі до Маріуполя, адже в разі чого не буде ані судна, ані екіпажу.

Другий аспект суто військовий. Ті кораблі ВМС, які були виведені з Криму, фактично відрізані від Азовського моря, оскільки можуть потрапити туди через все ті ж арки мосту (є питання, чи зможуть взагалі за габаритам) лише із боєм. Більше того, росіяни завдяки цьому факту фактично почали контролювати все море, хоча й, де-факто, поки що не заходили близько до наших берегів. І це погано, оскільки відтепер росіяни мають ще кращий плацдарм для наступу.

Звісно, атакувати Україну через Перекоп навряд чи хтось буде, але ж завдати удар з моря можуть легко. Заважаючи ще й на те, що зі сходу, частини півдня та півночі знаходяться росіяни, а на території Білорусі теж є ударні групи ЗС РФ, на заході стоять нехай невеликі, але ж дієздатні військові країни-агресора у ПМР, тактична ситуація у нас така собі.

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Це, звісно, не означає, що окупанти масштабно наступатимуть на Україну, але готуються до цього вони досить серйозно. І лише існуванням факту можливості атаки великими силами з усіх сторін Путін стовідсотково шантажуватиме Україну, Європу та інші цивілізовані країни.

Що ж ми можемо протиставити? Да поки що ні про які активні дії для відсічу агресора у морі мова не йде взагалі. Єдине, що залишається – застосовувати дипломатичну зброю та готуватися до знищення терористично-окупаційних військ на суші.

Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Публікації
Джерело: 24 Канал
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