Гідний чоловік, – Венедіктова відреагувала на побиття свого радника Адеїшвілі

У Києві 7 лютого побили радника генпрокурорки Ірини Венедіктової Зураба Адеїшвілі. Чиновниця вже відреагувала на цей інцидент.

Треба бути готовим до такого, – Венедіктова

Генпрокурорка наголосила, що Адеїшвілі – сильна людина і гідний чоловік. Венедіктова переконана, що у нього все буде добре.

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Прошу не спекулювати на цій темі. Той, хто бере на себе відповідальність, має бути готовий і до таких наслідків. Такі реалії. Давно не живемо ілюзіями,

– наголосила чиновниця.

Деталі побиття Адеїшвілі

Інцидент трапився 7 лютого на вулиці. За даними ЗМІ, до радника Венедіктової підійшли невідомі чоловіки й запитали його ім'я та прізвище. Переконавшись, що Адеїшвілі саме той, хто їм потрібен, зловмисники побили його.

Перед нападом невідомі вигукнули: "Отримуй за наш народ!". Очевидці побиття викликали на місце події поліцію. Однак поки правоохоронці прибули, зловмисники встигли втекти.

Що відомо про Зураба Адеїшвілі Юрист родом з Грузії. За часів каденції Міхеіла Саакашвілі він обіймав посаду міністра юстиції. У 2004 році Адеїшвілі призначили генеральним прокурором країни, а через 4 роки – головою адміністрації президента.



Після того, як Саакашвілі програв вибори та виїхав з Грузії, Адеїшвілі також покинув батьківщину. В Україні він працює радником генпрокурорки.

Джерело: Юрист родом з Грузії. За часів каденції Міхеіла Саакашвілі він обіймав посаду міністра юстиції. У 2004 році Адеїшвілі призначили генеральним прокурором країни, а через 4 роки – головою адміністрації президента.Після того, як Саакашвілі програв вибори та виїхав з Грузії, Адеїшвілі також покинув батьківщину. В Україні він працює радником генпрокурорки.Джерело: Вікіпедія

Повний текст публікації Ірини Венедіктової у фейсбуці:

Зураб Адеїшвілі – сильна людина і гідний чоловік. У нього все буде добре. Прошу не спекулювати на цій темі.

Той, хто бере на себе відповідальність, має бути готовий і до таких наслідків. Такі реалії. Давно не живемо ілюзіями.