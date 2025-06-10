Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника МВС Ігоря Клименка.

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Які райони Києва найбільше постраждали

Клименко зазначив, що ворог завдавав ударів по цивільній інфраструктурі. За його словами, у Києві відомо про 4 постраждалих внаслідок російської атаки.

Найбільше руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Голосіївський райони,

– повідомив Клименко.

Наслідки російської атаки по Києву / Фото ДСНС