Глава МЗС пояснив, на якому етапі зараз робота з угодою про копалини зі США

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна розпочала консультації щодо тексту угоди про копалини, яку запропонувала американська сторона. Він погодився, що присутність великого американського бізнесу в Україні є внеском у безпеку країни.

Україна отримала новий текст угоди зі США. Про це повідомляє 24 Канал.

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На якому етапі угода про корисні копалини

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна та США провели перший раунд консультацій щодо нового варіанту угоди про надра.

За його словами, МЗС України 28 березня дипломатичними каналами отримало новий текст угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони.

"Ми розпочали вже консультації з американською стороною щодо тексту угоди. Відбувся вже один раунд цих консультацій...Ми будемо працювати з американськими колегами для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання", – зазначив Сибіга

Текст угоди, який передбачатиме подальшу посильну присутність потужного американського бізнесу – це також внесок у безпекову інфраструктуру України. Це завжди важливо,

– заявив очільник МЗС.