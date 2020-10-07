Глава правління Ощадбанку захворів на коронавірус
Глава правління державного Ощадбанку Андрій Пишний заразився коронавірусом. Позитивний результат тесту Пишний отримав ввечері 6 жовтня.
Глава Ощадбанку відзначив, що став частиною нового антирекорду захворюваності на COVID-19. Про це Пишний повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Читайте також Кожен восьмий депутат у Раді захворів на коронавірус: деталі
4753 — новий антирекорд (із захворюваності на коронавірус – 24 канал). На жаль, я став частиною цієї сумної статистики, ввечері отримав результати тесту на COVID 19 — виявлено,
– написав Пишний.
Однак чоловік запевнив, що банк працюватиме у звичному режимі. Всі робочі питання Пишний вирішуватиме дистанційно. Глава правління зауважив, що на цей випадок у банку є відповідний протокол.
Як лікується Пишний
Глава правління зазначив, що був приємно вражений роботою медиків. Також він запевнив, що дотримуватиметься усіх настанов щодо лікування.
Спалах коронавірусу серед українських політиків: що відомо
- Випадки коронавірусу все частіше фіксують серед українських політиків.
- Нещодавно хворобу підхопили лідери кількох фракцій – Юлія Тимошенко з "Батьківщини", Кіра Рудик з "Голосу" й Петро Порошенко з "Європейської Солідарності".
- Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв також повідомив про позитивний результат тесту на COVID-19.