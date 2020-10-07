Глава правління державного Ощадбанку Андрій Пишний заразився коронавірусом. Позитивний результат тесту Пишний отримав ввечері 6 жовтня.

Глава Ощадбанку відзначив, що став частиною нового антирекорду захворюваності на COVID-19. Про це Пишний повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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4753 — новий антирекорд (із захворюваності на коронавірус – 24 канал). На жаль, я став частиною цієї сумної статистики, ввечері отримав результати тесту на COVID 19 — виявлено,

– написав Пишний.

Однак чоловік запевнив, що банк працюватиме у звичному режимі. Всі робочі питання Пишний вирішуватиме дистанційно. Глава правління зауважив, що на цей випадок у банку є відповідний протокол.

Як лікується Пишний

Глава правління зазначив, що був приємно вражений роботою медиків. Також він запевнив, що дотримуватиметься усіх настанов щодо лікування.

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