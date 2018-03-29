Глава Apple дорікнув Цукербергу через скандал з Facebook

Очільник компанії Apple Тім Кук відреагував на ситуацію з витоком даних користувачів Facebook. Він заявив, що його компанія не потрапила б в таку ситуацію.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Recode і каналу MSNBC, пише tehnot.com.

Кук заявив, що необхідно займатися саморегулюванням, коли мова йде про конфіденційність даних, але в цьому випадку Facebook вже запізнився, тож тепер їм треба думати, як це виправити.

Читайте також: Цукерберг планує виступити в Конгресі США через скандал з витоком персональних даних у Facebook

При цьому глава Apple наголосив, що його компанія не торгує даними користувачів, а відноситься до захисту інформації як до права будь-якої людини.

"Ми б заробили купу грошей, якби почали монетизувати наших користувачів. Якби клієнти стали нашим продуктом. Але ми не робимо цього, не втручаємося у ваше особисте життя", – сказав Тім Кук.

Щоправда, раніше ЗМІ, посилаючись на дані WikiLeaks, повідомляли, що Apple співпрацює з владою США і передає їм дані користувачів. Те ж, до речі, було зроблено для китайських користувачів iOS, коли компанія пішла на угоду з владою КНР.