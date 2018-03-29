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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Глава Apple дорікнув Цукербергу через скандал з Facebook

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Тім Кук
Тім Кук / Фото з відкритих джерел

Очільник компанії Apple Тім Кук відреагував на ситуацію з витоком даних користувачів Facebook. Він заявив, що його компанія не потрапила б в таку ситуацію.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Recode і каналу MSNBC, пише tehnot.com.

Кук заявив, що необхідно займатися саморегулюванням, коли мова йде про конфіденційність даних, але в цьому випадку Facebook вже запізнився, тож тепер їм треба думати, як це виправити.

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При цьому глава Apple наголосив, що його компанія не торгує даними користувачів, а відноситься до захисту інформації як до права будь-якої людини.

"Ми б заробили купу грошей, якби почали монетизувати наших користувачів. Якби клієнти стали нашим продуктом. Але ми не робимо цього, не втручаємося у ваше особисте життя", – сказав Тім Кук.

Щоправда, раніше ЗМІ, посилаючись на дані WikiLeaks, повідомляли, що Apple співпрацює з владою США і передає їм дані користувачів. Те ж, до речі, було зроблено для китайських користувачів iOS, коли компанія пішла на угоду з владою КНР.

Теги: Техно Скандал Інтернет Apple Марк Цукерберг Facebook
Джерело: 24 Канал
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