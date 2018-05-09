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Главу "Росспівробітництва" у Києві облили зеленкою і фекаліями: з'явилося відео

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У Києві Костянтина Воробйова облили зеленкою і фекаліями
У Києві Костянтина Воробйова облили зеленкою і фекаліями / Скрін з відео

У столиці активісти націоналістичної організації С14 облили зеленкою та фекаліями директора Російського центру науки та культури у Києві Костянтина Воробйова.

Про це повідомив у Facebook активіст Родіон Шовкошитний.

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Він розповів, що чиновник якраз сьогодні, 9 травня, збирався брати учать у масових заходах. Зокрема, Воробйов збирався прийти на проросійський марш "Безсмертний полк" у Києві, адже є його спонсором.

"Це директор "россатруднічєство в Україні" Воробйов, російський шпигун, тобто дипломат. Прилетів з Майорки "попраздновать Побєду" в Києві. Спонсор "бессмєртнага полка", якраз туди і збирався", – написав активіст.

За його словами, він сидів в автомобілі, коли члени С14 облили радника російського посольства в Україні.

Аж раптом щось сталося, підлітають якісь невідомі патріоти, команда добра і радості, С14 – і зеленкою його, і гівном його,
– розповів Шовкошитний. 

Активіст зауважив, що сьогодні "бєсмєртний полк смердітиме як ніколи раніше".

Нагадаємо, 26 квітня, у Києві біля будівлі Окружного адміністративного суду Києва активісти націоналістичної організації С14 облили фарбою Наталію Вітренко, яка є керівником партії "Прогресивна соціалістична партія України".

Теги: Новини Києва Новини України
Джерело: 24 Канал
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