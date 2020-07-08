Від глобального потепління страждає вся Україна, однак у різних регіонах ці темпи разні. Зокрема, найбільше потеплішало в Чернігові та Києві – на 1,6 градуса.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії. Там додали, що таких висновків дійшли, аналізуючи останні 30 років спостереження. Водночас найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді. Там потеплішало на 0,9 градусів.

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Також експерти запевнили, що за цей період зменшилася і кількість опадів. Через зростання температури повітря збільшилося випаровування, а це призвело до того, що дефіцит зволоження України зростає.

Темпи глобального потепління в нашій країні загалом швидші, ніж у світі,

– заявили в обсерваторії.

Всесвітня метеорологічна організація вважає потепління за 30 років близьким до 1 градуса. Також опублікували нові кліматичні норми температури повітря та опадів за період 1991-2020 років.



Нові місячні норми / Фото ЦГО

