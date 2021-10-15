Глобальне потепління більш загрозливе для планети, ніж COVID-19, – ВООЗ

Від забруднення повітря в світі щороку помирає 7 мільйонів людей. Зокрема в Україні жертвами зіпсованого повітря стали майже 3 тисячі людей впродовж 2020 року. Вчені попереджають, що кліматичні зміни можуть призвести до більших катастроф.

В Організації об'єднаних націй попередили, що унаслідок шкоди довкіллю руйнуються системи харчування. Це потенційно може призвести до нестачі харчів на планеті. Водночас психологи констатують збільшення психологічних розладів у людей на тлі глобального потепління.

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На думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, зміни клімату можуть завдати світу більшої шкоди за пандемію COVID-19. У міжнародній організації закликали світові уряди до дій, аби запобігти катастрофічним наслідкам глобального потепління для планети.

Підтоплення в Китаї забрало життя 29 людей

На півночі Китаю масштабні підтоплення забрали життя 29 людей, долі ще 3 осіб – невідомі. У провінції Шаньсі стихія зруйнувала понад 19 тисяч будинків, а ще 17 тисяч зазнали ушкоджень.



Унаслідок підтоплень у Китаї загинуло 29 людей / Фото Xinhua News Agency

Із 70 округів китайської провінції рятувальники евакуювали у тимчасові притулки понад 120 тисяч людей. Усе це – наслідки дощу, який розпочався 5 діб тому та приніс на територію 3-місячну норму опадів.

Влада скерувала в уражені регіони додаткові підрозділи рятувальників для надання допомоги населенню. Однак постраждали не лише люди, а й історичні пам'ятки регіону. Збитки від підтоплень оцінили у 775 мільйонів доларів.

Каліфорнійські пожежі зруйнували 200 будинків

Не менш складна ситуація з іншого боку півкулі – в Каліфорнії пожежники намагаються приборкати лісові пожежі. Полум'я знищило 54 квадратних кілометри угідь і наблизилося впритул до Санта-Барбари – передмістя Лос-Анджелеса.



У Каліфорнії вирують лісові пожежі / Фото Santa Barbara County Fire Department

Із прилеглих містечок евакуювали 200 людей, мешканців ще кількох поселень попередили про можливий переїзд у тимчасові притулки. Через задимлення владі довелося перекрити рух по автомагістралі, яка з'єднує Лос-Анджелес із Сан-Франциско.

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Наразі вогнеборці змогли взяти під контроль лише 5% займань. Пожежа швидко просувається до узбережжя Тихого океану. Цьому сприяють і погодні умови.

Вітер дме зі швидкістю 80 – 90 кілометрів на годину, сильна посуха та ще й горбкуватий рельєф – це ідеальні умови для поширення вогню. Нам буде складно його стримати і взяти під контроль,

– зазначив представник Департаменту округу Санта-Барбара Деніел Бертучеллі.

Здебільшого протидія змінам клімату залежить від урядів великих держав та керівництва транснаціональних корпорацій. Однак на довкілля може вплинути кожен із нас. Щоб наступні покоління могли подякувати за врятовану планету, потрібно: