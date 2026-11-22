Європейський Союз та низка інших країн 22 листопада відхилили фінальний проєкт угоди кліматичного саміту COP31 в Анталії. Президент конференції заявив про безрезультатність переговорів.

Фінальна пленарна сесія перетворилася на найдовшу конференцію сторін через дводенний овертайм після двох тижнів безперервних консультацій, пише Reuters.

Яка причина провалу

Президент турецької конференції Мурат Курум констатував остаточну відсутність угоди, підготовленої Туреччиною та Австралією. "Нічого не можна зробити, ми зробили все, що могли. Наразі нового тексту не буде", – сказав він та залишив сцену під час виступів делегатів.

Президент COP31 від Австралії Кріс Боуен назвав фінальний результат "дуже розчаровуючим". Він підкреслив, що розбіжності між сторонами виникли на темах енергоносіїв і розмірів фінансування кліматичних програм.

Міністр навколишнього середовища Ірландії Дарра О'Браєн заявив, що європейська сторона відмовилася підтримати запропоновану угоду через ігнорування першопричин глобального потепління.

Неприпустимо, що у нас є закон про клімат, який не містить жодної згадки про викопне паливо, жодної згадки про перехід від викопного палива,

– наголосив ірландський міністр.

За оцінками спостерігачів, Саудівська Аравія та інші великі країни-виробники нафти активно лобіювали вилучення з тексту будь-яких зобов'язань щодо відмови від вуглеводнів. Натомість зазначається, що документ пропонував розвиток технологій уловлювання вуглецю, що викликало побоювання щодо збереження видобутку нафти в попередніх масштабах.

Претензії держав і збереження міжнародних рамок

Делегація Панами також заблокувала проєкт рішення, пояснивши свій крок невідповідністю тексту масштабам і терміновості кліматичної кризи.

Країни, що розвиваються, розкритикували саміт за відсутність гарантій нового фінансування для адаптації до змін клімату, оскільки задеклароване потроєння допомоги не мало чіткої базової точки відліку. Висунута Туреччиною ідея наростити частку електрики у світовому споживанні до 35% до 2035 року також спричинила дискусії через ризик додаткових витрат для країн з біднішою економікою.

Міністр клімату Бельгії Жан-Люк Крюкке назвав фіаско важким, але виправданим результатом переговорів.

Попри зрив домовленостей в Анталії, зобов'язання попередніх конференцій ООН та чинні правові рамки продовжують діяти, передає агентство. Згадується, що востаннє кліматичні переговори ООН завершувалися без ухвалення підсумкової угоди всіма сторонами ще у 2009 році в Копенгагені.