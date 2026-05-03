Двом адміністраторам каналу "Мелітополь – це Україна" дали по 26 років колонії

У Росії засудили до 26 років колонії двох українців – 35-річного Дениса Глущенка та 26-річного Олександра Малишева. Обидва виявилися адміністраторами каналу "Мелітополь – це Україна".

Вирок українцям виніс Південний окружний військовий суд Росії у Ростові-на-Дону 28 квітня. Їх звинувачують у нібито "теракті", участі в "терористичному угрупованні" та "шпигунстві". Про це повідомило "РІА Південь".

Що відомо про засуджених українців з Мелітополя?

Обох чоловіків заарештували ще в серпні 2023 року.

Суд у Росії стверджує, що вони нібито через Telegram-канал збирали інформацію про будівлі на Запоріжжі, у яких могли перебувати окупанти. Росіяни заявляють, що саме вони "наводили ракети" на будівлю мелітопольського коледжу, де на той момент розміщувалася служба ФСБ.

Однак насправді Малишев і Глущенко адміністрували проукраїнський чат каналу "Мелітополь – це Україна", де допомагали людям знаходити ліки, продукти й інші необхідні речі в російській окупації.

Малишева й Глущенка засудили до 26 років в'язниці, з яких перші 5 вони мають провести у тюрмі, а решту – у колонії суворого режиму.

Раніше великі терміни отримали й інші викрадені журналісти та адміністратори каналу:

Яна Суворова – 14 років (на момент викрадення їй було лише 19 років);

Георгій Левченко – 16 років за "державну зраду";

Владислав Гершон і Максим Рупчов – по 15 років;

Марк Каліуш, також адміністратор каналу, пережив тортури та психіатричну лікарню й був повернутий під час обміну.

Росіяни викрали журналістку з Мелітополя Анастасію Глуховську

Українську журналістку Анастасію Глуховську викрали російські силовики у Мелітополі в серпні 2023 року. Відтоді з нею немає зв'язку. За даними журналістів, її вивезли до Росії та утримують у СІЗО, де вона зазнає катувань.

Спочатку жінку тримали в підвалі в Мелітополі, де до неї застосовували електричний струм, а згодом перевезли до Таганрога, а потім – у місто Кізел. У журналістки також погіршилося здоров'я, але належної медичної допомоги вона не отримує. Наразі невідомо, де саме перебуває Глуховська і який у неї статус – російська сторона не надає жодної інформації.