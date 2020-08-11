Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов обурився покаранню, яке суд ухвалив його товаришу і теж експолітв’язню Олександру Кольченку. Чоловіку присудили 40 годин виправних робіт за нібито вчинені дрібні хуліганські дії під час акції на підтримку білорусів у Києві.

Обурення Сенцов висловив на власній фейсбук-сторінці. Він зіронізував, що після такої звістки відчуває, ніби ще не прокинувся.

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Ми що, вже живемо у Росії чи у Білорусі? Відкритий суд, на який не пустили нікого з преси. Міліцейські (це не помилка друку), брехливі протоколи, які не відповідають дійсності, зафіксованій на відео,

– зазначив він.

За словами Сенцова, суддя точно знала, кому виносить вирок. Ба більше – це був лише перший суд за "хуліганку", а буде ще й другий – "за злісну непокору співробітникам поліції".

"Це – гнила правоохоронна і судова системи, які ніхто не реформував та не планує реформувати, показують своє справжнє обличчя і вже не ховаються. Уся проросійська та ексрегіональна шваль проштовхує реванш, продовжуючи дискредитувати патріотів та активістів. Але вони дуже помиляються стосовно нашого терпіння!" – підсумував Олег Сенцов.



Момент, коли правоохоронці починають наступ на активістів / Скриншот із відео

Він також поширив відео, на якому видно затримання Кольченка. Активіст стоїть поруч зі своїми товаришами, коли на їхній ряд першими наступають правоохоронці.

Затримання Кольченка і його товаришів: відео

Зауважимо, що біля Посольства Білорусі в Києві 10 серпня пройшла акція солідарності з білоруським народом. Активісти вигукували патріотичні білоруські гасла та запалили фаєри. Однак потім сталися несподівані сутички, які завершилися затриманням Кольченка і кількох його товаришів.