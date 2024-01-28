Українці шоковані "голою вечіркою" на Драгобраті: однак є важливий нюанс

У мережі повідомляють про ще одну "голу вечірку", яка відбулася у Карпатах. Цього разу – на Драгобраті. Кадри з заходу активно поширюють та коментують.

Кадри з вечірки опублікував журналіст Віталій Глагола. Він заявив, що захід відбувся у готелі "Різдво", розташованому на Драгобраті.

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Гола вечірка на Драгобраті підриває мережу. До вокалістів, що співають у майже голому вигляді, і до пісень з досить дивним змістом – дуже багато запитань. Але найбільше запитань до власників закладу,

– зауважив журналіст.

На оприлюднених кадрах видно, що перед гостями виступає гурт "Хамерман знищує віруси".

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На захід вже відреагувала Ірина Верещук. Вона зауважила, що такі речі потрібно припиняти. Верещук наголосила: вона не вірить, що керівники закладів не мають інших способів заробити, аніж проводити "сумнівно-провокативні заходи". Окрім того, Верещук зауважила, що не вірить у безпомічність місцевої влади у таких випадках.

Верещук наголосила, що певні речі у час війни робити не можна. І мовиться навіть не про закон, а про людську солідарність.

"Не має бути так, що в межах одного соціуму одні ходять на штурми, а інші танцюють голими. Та ще й хизуються в соцмережах, хто крутіше морально опускається", – підсумувала Верещук.

А чи була насправді "гола вечірка"

Чи був захід, кадри з якого поширюють у мережі, справді "голою вечіркою", – питання. Готель "Різдво" позиціює себе, зокрема, як простір, де відбуваються живі концерти. Нещодавно там анонсували виступ гурту "Хамерман знищує віруси". Він має багаторічну історію (заснований у 1996 році) й провів сотні концертів у містах України.

Окрім своєї творчості, гурт "Хамерман знищує віруси" відомий епатажними костюмами під час виступів. Точніше – фактично їхньою відсутністю. Під час виступу у готелі "Різдво" музиканти не зрадили своїм традиціям. Власне кадри з ними й поширюють під повідомленнями про "голу вечірку".

Тим часом відвідувачі концерту (принаймні, ті, які потрапили на відео) – одягнені.