У Харкові затримали голу жінку з відрізаною головою 13-річної доньки: поліція відкрила справу
У Харкові поліцейські посеред вулиці затримали голу жінку. У неї в руках був ніж, а також пакет, в якому виявили голову 13-літньої дівчинки – її доньки. Цілком ймовірно, що жінка відрізала голову дитині. Правоохоронці вже відкрили проти жінки кримінальну справу.
Як і де затримали жінку
Жінку затримали близько 6 ранку 30 квітня, коли вона йшла вулицею Полтавський шлях у Харкові. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому була відрізана голова, повідомляє поліція Харкова.
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Жінка перебувала в неадекватному стані. За даними NewsRoom, вона кидалася на поліцейських з ножем. Затримати ж її намагалися близько 10 правоохоронців.
Дивіться відео затримання голої жінки в Харкові (обережно, 18+)
Вже після затримання поліцейські виявили в пакеті, який несла жінка, відрізану голову. Будь-що пояснювати та розповідати працівникам поліції вона відмовилася. Для з’ясування обставин події її доставили до Холодногірського відділу поліції.
Під час затримання жінка була тверезою. Окрім того, вона не перебувала на обліку у психіатричній лікарні та не мала довідок про проблеми з психічним здоров’ям, повідомляє ТСН.
Що відомо про жінку і її вбиту 13-річну доньку
Затримана правоохоронцями жінка – 38-річна Тетяна. Вона разом з донькою і братом жила у селі Подвірки. Саме брат близько 8 години ранку 30 квітня звернувся до поліції та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло 13-річної племінниці. На місце події одразу виїхали правоохоронці.
На Харківщині жінка вбила 13-річну доньку
Відео з вулиці в селі Подвірки, де сталося вбивство дитини
Сусіди в селі відкликаються про 38-річну жінку добре, називають адекватною. За їх словами, Тетяна мешкала зі своєю 13-літньою донькою в одному будинку зі своїм 40-літнім братом (однак в них були окремі входи в будинок).
Відео будинку, де, ймовірно, сталося вбивство
Коментар сусідів про затриману жінку та її доньку: відео
Що кажуть у поліції
За скоєння страшного злочину правоохоронці затримали матір 13-річної дівчинки, наразі із нею працюють слідчі.
За фактом вбивства дитини поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство малолітньої дитини". Зараз слідчі оглядають місце злочину.
Поліція у селі Подвірки, де сталося вбивство 13-річної дівчинки