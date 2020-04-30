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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      У Харкові затримали голу жінку з відрізаною головою 13-річної доньки: поліція відкрила справу

      - Читать новость на русском
      Гола жінка з відрізаною головою доньки у Харкові – фото 18+
      Затримана в Харкові жінка / Харьков 1654

      У Харкові поліцейські посеред вулиці затримали голу жінку. У неї в руках був ніж, а також пакет, в якому виявили голову 13-літньої дівчинки – її доньки. Цілком ймовірно, що жінка відрізала голову дитині. Правоохоронці вже відкрили проти жінки кримінальну справу.

      Як і де затримали жінку

      Жінку затримали близько 6 ранку 30 квітня, коли вона йшла вулицею Полтавський шлях у Харкові. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому була відрізана голова, повідомляє поліція Харкова.

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      Жінка перебувала в неадекватному стані. За даними NewsRoom, вона кидалася на поліцейських з ножем.  Затримати ж її намагалися близько 10 правоохоронців.

      Дивіться відео затримання голої жінки в Харкові (обережно, 18+)

      Вже після затримання поліцейські виявили в пакеті, який несла жінка, відрізану голову. Будь-що пояснювати та розповідати працівникам поліції вона відмовилася. Для з’ясування обставин події її доставили до Холодногірського відділу поліції.

      Під час затримання жінка була тверезою. Окрім того, вона не перебувала на обліку у психіатричній лікарні та не мала довідок про проблеми з психічним здоров’ям, повідомляє ТСН.

      Що відомо про жінку і її вбиту 13-річну доньку

      Затримана правоохоронцями жінка – 38-річна Тетяна. Вона разом з донькою і братом жила у селі Подвірки. Саме брат близько 8 години ранку 30 квітня звернувся до поліції та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло 13-річної племінниці. На місце події одразу виїхали правоохоронці.


      На Харківщині жінка вбила 13-річну доньку

      Відео з вулиці в селі Подвірки, де сталося вбивство дитини

      Сусіди в селі відкликаються про 38-річну жінку добре, називають адекватною. За їх словами, Тетяна мешкала зі своєю 13-літньою донькою в одному будинку зі своїм 40-літнім братом (однак в них були окремі входи в будинок).

      Відео будинку, де, ймовірно, сталося вбивство

      Коментар сусідів про затриману жінку та її доньку: відео 

      Що кажуть у поліції

      За скоєння страшного злочину правоохоронці затримали матір 13-річної дівчинки, наразі із нею працюють слідчі.

      За фактом вбивства дитини поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство малолітньої дитини". Зараз слідчі оглядають місце злочину.


      Поліція у селі Подвірки, де сталося вбивство 13-річної дівчинки

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Кримінальні новини Жертви Діти і неповнолітні Вбивство дитини у Харкові Новини Харкова
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