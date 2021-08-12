Голкіпер Андрій П'ятов порівняв виробництво металу Метінвестом з найкращими голами у футболі

Голкіпер Андрій П'ятов, який є капітаном збірної України та донецького "Шахтаря" вважає, що виробництво якісного українського металу – щоденна перемога Групи компаній Метінвест, та порівняв роботу українських металургів з найкращими голами у світі футболу.

Таким порівнянням футболіст поділився в рамках спеціального відеопроєкту групи Метінвест – "Металева зірка", в якому українські зірки розповідають, який вигляд має процес виробництва сталі на гірничо-металургійних комбінатах.

Фінальний результат нашої команди може мати різний вигляд. Для футболістів – це перемога на міжнародних великих турнірах. А для Метінвесту – високоякісний метал і масштабні об'єкти, які виготовляють з нього по всьому світу,

– сказав Андрій П'ятов.

За словами голкіпера, він мріє перемогти в "Лізі Чемпіонів" так само як Метінвест щодня перемагає у своїй галузі протягом 15 років.

Як повідомляється на сайті "Робимо українське", металургійна галузь і гірнича справа – одна з ключових сфер економіки України. За останні 15 років компанія Метінвест заплатила 164 млрд грн податків і виробила 142 млн тонн сталі. Також компанія за цей час інвестувала 10 млрд доларів у роботу своїх підприємств і 2,5 млрд грн – у розвиток українських міст. Всього на підприємствах Метінвесту працюють близько 80 тисяч співробітників.