Голокост – провина всіх націй світу: чи можуть повторитися наслідки мовчазної згоди

Нещодавно Україна і світ відзначали особливу дату – день вшанування пам'яті жертв Голокосту. Винними у ньому є всі нації світу, бо всі найбільші злочини відбуваються із мовчазної згоди більшості. То чи варто сподіватись, що росіяни хочуть миру, зважаючи на урок, який засвоїли всі євреї?

Офіційне визначення Голокосту — переслідування і масове знищення євреїв і ромів у Німеччині під час Другої світової війни. Це систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової, етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу як неповноцінних чи шкідливих.

До теми! Історія Голокосту: як нацисти вбили мільйони невинних євреїв

Можна стверджувати, що Голокост є найбільшим, наймасовішим і найкривавішим злочином проти людяності за всю нашу історію.

Табори смерті

За різними оцінками, німецькі війська знищили шість мільйонів євреїв у період із 1933 року до 1945 року. З них чотири з половиною мільйони – це дорослі, а півтора мільйона – діти. Точної цифри ніхто не знає, адже гітлерівські війська знищували не тільки самі табори, але й будь-які згадки про них.

Дивіться рідкісні фото з "Освенцима":

До весни 1943 року в "Аушвіці" працювали чотири газові камери, в яких використовували "Циклон Б" – засіб масового знищення людей. Коли в табір потрапляло найбільше ув'язнених, щодня труїли газом до шести тисяч євреїв.

За газові камери, розстріли, медичні дослідження доктора Йозефа Менгеле прозвали "Ангелом смерті з Освенцима".

Що відомо про Йозефа Менгеле?Це німецький лікар, який проводив жорстокі медичні досліди на в'язнях концтабору "Освенцим" під час Другої світової війни. Його звинувачували у вбивстві 400 тисяч євреїв. 17 січня 1945 року, за десять днів до того, як радянські війська звільнили "Освенцим", Менгеле втік. Він приїхав до Бразилії у 1961 році під ім'ям Петер Хохбіхлер і оселився в містечку Нова-Еуропа, недалеко від Сан-Паулу. Його поховали в 1979 році під ім'ям Ріхтера Герхарда.





Йозеф Менгеле

До листопада 1944 року в "Аушвіці" загинуло більше мільйона євреїв, а також десятки тисяч ромів, поляків та радянських військовополонених. За різними даними, у таборі смерті "Аушвіц-Біркенау" загинуло від півтора до двох мільйонів людей.

Мовчазна згода

Як ви гадаєте, що це було – звірства нацистів чи скажений Гітлер? Так! Я вважаю, що Голокост є провиною всіх націй світу без винятку. Друга світова війна, розв'язана Сталіним і Гітлером, призвела до найкривавішої бойні за всю нашу історію, у який загинуло від 50 до 80 мільйонів людей.

Офіційно, від 1 квітня 1933 почав діяти так званий бойкот євреїв. Почалась наступна хвиля расових законів, спрямованих на євреїв, які працювали в державних установах. "Нюрнберзький закон" від 15 вересня 1935 року поклав кінець рівноправності євреїв у Німеччині та визначав єврейство в расових термінах.

Нюрнберзькі расові закони Це два расистські та антиєврейські законодавчі акти: Закон про громадянина Рейху та Закон про охорону німецької крові і німецької честі, проголошені з ініціативи Адольфа Гітлера 15 вересня 1935 року на з'їзді Націонал-соціалістичної партії в Нюрнбергу, відповідно до таємної програми 1920 року.





Нюрнберзький расовий закон

Я думаю, що всі найбільші злочини відбуваються із мовчазної згоди більшості. Через страх піти проти системи, бути засудженим більшістю, і страх опиратися, євреї не вірили у те, що німці на чолі із Гітлером можуть робити з ними такі звірства. Вони не були готові до цього. Як наслідок – заплатили дуже високу ціну у шість мільйонів життів.

На мою думку, народ Ізраїлю більше ніколи не мовчатиме і буде битися до останнього в будь-якій війні та за будь-яких умов, адже вони знають ціну "мовчазної згоди".

"Список Шиндлера" та Анатолій Шапіро

Дуже сильно раджу передивитися фільм "Список Шиндлера", який отримав кілька Оскарів. Там прекрасно продемонстрували позицію євреїв щодо спротиву німцям і результат такої позиції. Ця тема болюча, тому мені дуже важливо дати зараз зрозуміти – я щиро шаную пам'ять жертв нацистських репресій.

►Оскар Шиндлер був німцем, що купував засуджених до смерті у концтаборах євреїв. Їх він відправляв працювати на свої заводи у Чехії та Польщі. Всього Шиндлер зумів врятувати 1200 євреїв. За свій вчинок йому присуджено звання "Праведник світу", яке хочуть присвоїти й Андрею Шептицькому.



Визволяли найбільшу фабрику смерті бійці першого Українського фронту, у складі якого був і герой України комбат Анатолій Павлович Шапіро. Він один із перших 27 січня 1945 року ступив на територію "Аушвіца", згодом описував побачене у своїх книгах та статтях.



Анатолій Шапіро

Може здатися жорстким таке порівняння, але я не збираюся чекати таких чи інших таборів від наших так званих "братів". Якщо хтось тішить себе ілюзіями, що росіяни хочуть миру – згадайте євреїв, які заплатили таку страшну ціну і засвоїли урок.

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У мене лишається до вас тільки одне прохання – ніколи не мовчіть, коли бачите несправедливість та зло. І пам'ятайте, що саме в наших з вами руках має бути зброя, щоб зупинити це зло.