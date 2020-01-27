21:44
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Блоги Оксана Сироїд
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      БЛОГ Оксана Сироїд
      Голова політичної партії "Самопоміч".

      Що спільного між пам'яттю про Голокост і "особливим статусом" для окупованих територій

      46
      Конституційний Суд України відмовив Закону про так званий "особливий статус" для окупованих територій / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні, в день пам'яті жертв Голокосту, Конституційний Суд України відмовивився навіть перевіряти на предмет конституційності Закон про так званий "особливий статус" для окупованих територій. Таким чином, суд відмовився розглядати подання 53 депутатів Верховної Ради 8-го скликання, яке ініціювала "Самопоміч".

      В цей день ми згадуємо невинних жертв тоталітарного нацистського режиму. Але чи ми готові говорити про причини цих жертв. В цей день прийнято повторювати: "ніколи знову!", але "ніколи знову" що? І що ми робимо для того, щоб знову не настало "ніколи"?

      Цікаво! Обмін полоненими: три негативні наслідки для України

      Головна причина величезних втрат часів Другої світової війни – боротьба за територію України, Польщі та Білорусі. Для німецько-нацистської імперії потрібні були природні та людські (рабські) ресурси цих територій. Для російсько-радянської імперії – ще й вихід до морів і буферна зона.

      Нацистів до влади привели неспроможність державних інституцій і німецькі олігархи. Радянська імперія сто років тому будувалася шляхом і ціною "особливого статусу" харківського "ордло", нашої складеної зброї та "миру" з Росією, а відтак Голодомору...

      Німецький нацизм був злочиннним і був покараним. Російський авторитаризм був і залишається злочинним, не зазнавши жодного покарання. Натомість президент тієї самої Росії виступає на роковинах Голокосту в Єрусалимі.

      Але ж наміри Росії за сто років жодним чином не змінилися. Їй знову потрібна та сама територія з морями, ресурсами і людьми.

      А в цей час наші президенти знову говорять про "мир" і складають зброю. І депутати творять і відтворюють "особливий статус". І Конституційний Суд не має відваги бодай для того, аби розпочати розгляд справи про конституційність того, що має нас знищити.

      Вчіть історію і не брешіть ні собі, ні людям. Бо ви, як папуги, повторюєте "ніколи знову" в той час, як своїми руками знову відчиниєте двері тому страшному "ніколи".

      Землетрус у Туреччині: кількість жертв і постраждалих різко зросла – деталі, фото та відео
      сьогодні
      18077
      Автор: Оксана Сироїд
      Теги: Україна – Росія Новини політики Новини України Публікації Самопоміч Голокост Війна на Донбасі Новини Росії Реінтеграція Донбасу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:09 Що спільного між пам'яттю про Голокост і "особливим статусом" для окупованих територій
      Блоги 46
      сьогодні , 21:00 Ми робили кіно не для тижня прокату, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
      Катерина Петренко 304
      16 січня , 14:11 Електрокаміни та їх типи: від підлогових до настінних
      958
      сьогодні , 09:07 Афіша Києва на тиждень: куди піти 27 січня — 2 лютого
      217
      сьогодні , 20:30 Письмо из Луганска: а дышать вообще можно?
      Блоги 270
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук