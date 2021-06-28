"Голос" напогялає на ухваленні судової реформи, – Кіра Рудик

Верховна Рада має ухвалити судову реформу, яка дозволить збалансувати всі гілки влади в країні та допоможе реально реалізувати зміни в державі.

Про це заявила лідерка "Голосу", народна депутатка Кіра Рудик. Вона підкреслила, що Конституція України є однією з основ державності, але сьогодні є загрози, які виникають, коли політики намагаються внести зміни до неї.

"Тому так важливо збалансувати усі гілки влади, зробити всю державну систему ефективною, аби вона працювала на захист кожного українця. Ми маємо нарешті ухвалити судову реформу, аби у країні з'явилися незалежні та чесні суди, які допоможуть змінам реально відбутися", – додала Рудик.

Партія "Голос", за її словами, вже рік наполягає на ухваленні судової реформи. Адже без її впровадження рух України шляхом до Європи буде заблокований. Натомість корупційні суди продовжуватимуть чинити беззаконня замість того, аби захищати інтереси громадян. Відсутність справедливих судів, мовиться у заяві, є головною причиною недовіри інвесторів для вкладання грошей в Україну. Саме тому судова реформа входить до антиолігархічного пакету, який нещодавно внесла до парламенту партія "Голос".

Кіра Рудик також звернула увагу на те, що впродовж першої половини липня депутати працюватимуть над завершенням реформ, які залишились у порядку денному.

"На жаль, українська влада поводиться, як студент, який все відкладає наостанок. Тому наступні 2 тижні ми встигнемо зробити лише те, що вже заплановано. Насамперед, це буде судова реформа. Можливо, вдасться відмінити ВЕЗ Крим. "Голос" вважає, що запроваджувати її було помилкою. По-друге, прийняти пакет законопроєктів, необхідних для виконання програми співпраці з МВФ", – підсумувала політикиня.