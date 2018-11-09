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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
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      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Голос Америки. Чому у двох штатах Америки перераховують голоси у виборах до Конгресу

      Голос Америки 84 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – штати Америки – Флорида та Джордія – перераховують голоси до Конгресу. Розрив між кандидатами настільки незначний, що політики подали до суду, щоб переконатися, що всі голоси виборців врахували.

      Також у випуску:

      В минулому році американці витратили 50 мільйонів доларів на так звані органічні продукти харчування. Все більше людей США хочуть платити за продукцію, вирощені без застосування хімікатів.

      Теги: Новини США Голос Америки Вибори у США
      Джерело: 24 канал
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