Голос Америки: Для чого в порт Одеси прибув американський корабель

У свіжому випуску "Голосу Америки" – есмінець ВМС США "Карні" прибув до порту Одеси, аби взяти участь у навчанні Sea Breeze 2019. Це вже п'ятий американський корабель, який заходив в Чорне море у 2019 році.

Також у випуску: Реакція Заходу на розведення військ у Станиці-Луганській. Як звичка занадто покладатися на навігатори в автомобілі може обернутися неприємною несподіванкою.

Джерело: 24 канал