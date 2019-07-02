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      Голос Америки: Для чого в порт Одеси прибув американський корабель

      Голос Америки 84 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – есмінець ВМС США "Карні" прибув до порту Одеси, аби взяти участь у навчанні Sea Breeze 2019. Це вже п'ятий американський корабель, який заходив в Чорне море у 2019 році.

      Також у випуску:

      Реакція Заходу на розведення військ у Станиці-Луганській.

      Як звичка занадто покладатися на навігатори в автомобілі може обернутися неприємною несподіванкою.

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      Теги: Новини України Новини США Голос Америки Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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