Голос Америки: Для чого в порт Одеси прибув американський корабель
У свіжому випуску "Голосу Америки" – есмінець ВМС США "Карні" прибув до порту Одеси, аби взяти участь у навчанні Sea Breeze 2019. Це вже п'ятий американський корабель, який заходив в Чорне море у 2019 році.
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Джерело: 24 канал
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