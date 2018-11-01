Голос Америки. Релігія як інструмент війни: чому Захід не втручається у питання церкви в Україні
У свіжому випуску "Голос Америки" – війна на сході України не є релігійною, загалом її активно використовують для досягнення політичних цілей, і країни Заходу не до кінця цього розуміють. На цьому зійшлися гості конференції у Вашингтоні на тему релігійного фактору в російсько-українському конфлікті.
Також у випуску:
Хто виграє, а хто програє від санкцій Росії проти України: думки експертів США та Європи.
"Частково вільна" – що міжнародні експерти кажуть про свободу доступу до інтернету в Україні.
Джерело: 24 Канал
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