01:15
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана
      Вєсті.UA
      21:52, 13 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      Голос Америки: Сенатори США запевнили, що майбутнє України дуже важливе для Америки

      Голос Америки 13 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україну 14 лютого 2020 року відвідають троє американських сенаторів: демократ Кріс Мерфі, республіканці Джон Барассо та Рон Джонсон. Напередодні візиту вони оприлюднили спільну заяву, у якій мовиться про те, що майбутнє України дуже важливе для Америки. Також сенатори запевнили, що вважають Україну своїм стратегічним партнером.

      Також у випуску:

      Колишній посол США в Україні Марі Йованович у своєму першому публічному виступі після завершення дипломатичної служби заявила про можливість підтримки України.

      Як обрати партнера для сексу втрьох, щоб досвід був приємний
      13 лютого
      6734
      Теги: Голос Америки Новини США Новини політики Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      13 лютого , 22:42 Це що за лайно? Як пранк у ліфті показав реальну підтримку Путіна
      Світлана Попова 1349
      13 лютого , 22:01 Головні новини 13 лютого: компанії з виробництва зброї Коломойського, санкції США проти Росії
      Наталія Пристанська 1181
      11 лютого , 14:43 Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям
      1178
      13 лютого , 12:30 Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи
      689
      13 лютого , 22:00 Як один день війни змінив життя: "Серце продовжувало виламувати ребра адреналіновим ритмом"
      Повернись живим 296
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук