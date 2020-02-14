Голос Америки: Сенатори США запевнили, що майбутнє України дуже важливе для Америки
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україну 14 лютого 2020 року відвідають троє американських сенаторів: демократ Кріс Мерфі, республіканці Джон Барассо та Рон Джонсон. Напередодні візиту вони оприлюднили спільну заяву, у якій мовиться про те, що майбутнє України дуже важливе для Америки. Також сенатори запевнили, що вважають Україну своїм стратегічним партнером.
Також у випуску:
Колишній посол США в Україні Марі Йованович у своєму першому публічному виступі після завершення дипломатичної служби заявила про можливість підтримки України.
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