Голос Америки: Сенатори США запевнили, що майбутнє України дуже важливе для Америки

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україну 14 лютого 2020 року відвідають троє американських сенаторів: демократ Кріс Мерфі, республіканці Джон Барассо та Рон Джонсон. Напередодні візиту вони оприлюднили спільну заяву, у якій мовиться про те, що майбутнє України дуже важливе для Америки. Також сенатори запевнили, що вважають Україну своїм стратегічним партнером.

Також у випуску: Колишній посол США в Україні Марі Йованович у своєму першому публічному виступі після завершення дипломатичної служби заявила про можливість підтримки України.