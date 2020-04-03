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      Голос Америки: Як українська делегація в ООН завадила Росії зняти з себе санкції

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – деякі авторитарні режими намагаються використати пандемію як підставу для узурпації влади. Українській делегації в ООН вдалося домогтися, щоб Генасамблея ООН відхилила пропонований Росією варіант постанови про протидію коронавірусу, у якій були пропозиції скасувати санкції. Як це було – розповів Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.

      Також у випуску:

      У світі продовжується стрімке поширення коронавірусу, кількість зараження перетнула мільйонну позначку.

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини політики Новини України Санкції Україна – Росія Генасамблея ООН ООН Коронавірус COVID-19 Голос Америки
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