Голос Америки: Як українська делегація в ООН завадила Росії зняти з себе санкції
У свіжому випуску "Голосу Америки" – деякі авторитарні режими намагаються використати пандемію як підставу для узурпації влади. Українській делегації в ООН вдалося домогтися, щоб Генасамблея ООН відхилила пропонований Росією варіант постанови про протидію коронавірусу, у якій були пропозиції скасувати санкції. Як це було – розповів Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.
Також у випуску:
У світі продовжується стрімке поширення коронавірусу, кількість зараження перетнула мільйонну позначку.
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