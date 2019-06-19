"Голос" Вакарчука забирає електорат у Порошенка, – журналіст

Лідрує у нових соціологічних опитуваннях партія "Слуга народу", а партія "Європейська Солідарність" опустилася в рейтингу, поступившись "Голосу". В команді Петра Порошенка марно сподівалися на те, що Святослав Вакарчук почне відбирати голоси у Зеленського.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив журналіст Сергій Щербина.

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За його словами, такий розвиток подій був очевидний. Ще кілька тижнів тому розпочалися перетоки голосів від "Європейської Солідарності" до "Голосу", особливо по Західній Україні.

Тепер ми бачимо ці перетоки на загальнонаціональному рівні. Така динаміка свідчить про те, що у партії Порошенка є шанс не пройти в Раду. Електорат перших топ-5 партій просто повірив політичним силам, тому їх рейтинг майже не змінюється

– заявив Сергій Щербина.

""Голос" – це достатньо специфічний проект, цільовою аудиторією якого є Західна Україна. І, найперше – електорат Порошенка, який також хотів змін та "нових облич". І тепер він отримав якісну заміну "Слузі народу". Я не роблю оцінок, це просто вподобання людей", – додав журналіст.

"Показники Голосу будуть зростати, можливо, до 15-20%. Партія Порошенка може почати працювати проти Вакарчука. Проте, є питання – кому тоді буде гірше", – підсумував Сергій Щербина.



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