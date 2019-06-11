"Голос" зробить все, щоб "мажоритарка" зникла назавжди, – Вакарчук

Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що у разі проходження до Верховної Ради ІХ скликання політсила боротиметься за скасування мажоритарної виборчої системи в Україні.

Про це Вакарчук заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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Він зауважив, що за списком партії "Голос" до парламенту ідуть кандидати, які раніше не були депутатами. Вакарчук зазначив, що кандидати, які були або є депутатами та розділяють цінності і принципи партії "Голос" можуть розраховувати на підтримку політсили на виборах по мажоритарних округах.

Водночас лідер партії "Голос" заперечив, що політсила йтиме на наступні вибори за таки самим принципом. Він висловив упевненість, що чинний закон про вибори буде змінено.

"Партія "Голос" зробить все, як тільки прийде до влади, щоб мажоритарка як ганебне явище зникла назавжди з історії. Я вважаю, що і сьогодні нинішня влада, в тому числі президент, мав зробити все для того, щоб цей парламент змусити скасувати цей закон. Тому що це корупція, це розсадник тотальної безвідповідальності", – заявив він.

Дивіться відео Вакарчук про команду партії "Голос":

Що відомо про партію "Голос"?16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос" , з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".



Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.



Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.



Перша п'ятірка партії "Голос" на парламентські вибори-2019: інфографіка