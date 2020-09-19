Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель 22 вересня відвідає Україну. Це перший візит представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики до нашої країни.

Про заплановану поїздку дипломата стало відомо 18 вересня, згідно з порядком денним офіційних осіб Єврокомісії на сайті ЄС.

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У рамках візиту Жозеп Боррель планує зустрітися Президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм Тараном.

Також голова дипломатії ЄС відвідає Консультативну місію Європейського Союзу (EUAM) в Україні.

Жозеп Боррель планував відвідати Україну ще в березні, але переніс поїздку через пандемію коронавірусу. У планах верховного представника був також візит і на Донбас.

Відзначимо, що після візиту до України, 23 вересня, політик проведе відеоконференцію з американським фінансистом, меценатом та інвестором Джорджем Соросом.