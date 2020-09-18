Європейський Союз закликав Україну якомога швидше привести закон про Національне антикорупційне бюро у відповідність до Конституції. Також у ЄС нагадали, що незалежність бюро є умовою безвізового режиму та макрофінансової допомоги.

Про необхідність привести закон про НАБУ у відповідність до Конституції заявив речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє Deutsche Welle.

Важливо КСУ визнав неконституційною частину положень закону про НАБУ

Він підкреслив, що важливо зберегти незалежність та ефективність роботи НАБУ.

Ми взяли до уваги рішення Конституційного суду щодо НАБУ. Наслідки цих рішень треба буде оцінити. ЄС закликає український парламент змінити відповідне законодавство та привести його у відповідність до Конституції якомога швидше,

– зазначив Стано.

Він нагадав, що саме незалежність та ефективність антикорупційної інфраструктури є ключовими умовами візової лібералізації ЄС та макрофінансової допомоги.

Що цьому передувало

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ. Мовиться про повноваження президента України утворювати НАБУ, а також призначати та звільняти директора бюро.

У кінці серпня КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ у 2015 році. У суді переконують, що Порошенко перевищив повноваження при призначенні Ситника.

В Офісі Президента відреагували на рішення суду, назвавши Ситника "виконувачем обов'язків" директора, поки не проведуть конкурс на посаду. Водночас Ситник сказав, що він є директором і сам виконує свої обов'язки.

Актуально Офіс Президента назвав Ситника "виконуючим обов'язки": реакція самого директора НАБУ

Чи дійсно скасують безвізовий режим для України

Нардеп Олександр Качура заявив, що в ЄС не скасують безвіз, бо вони зацікавлені в тому, щоб трудові мігранти наповнювали ті сектори економіки, де їх громадяни не хочуть працювати.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також зазначив, що ніяких загроз безвізовому режиму України з Європейським Союзом немає.