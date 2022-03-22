Голову райради утримували в підвальних приміщеннях

Про визволення Кірічка 22 березня повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Повідомляється, що очільника Охтирської райради тиждень утримували в підвальних приміщеннях.

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Після визволення Кірічко продовжує проукраїнську діяльність. Повідомляється, що він повернувся до роботи і цілодобово допомагає мешканцям Охтирського району.

Не зважаючи ні на які обставини, ми залишаємось на місці та працюємо. Радий визволенню. Дякую всім причетним! Ми продовжуємо працювати на перемогу нашої рідної Сумської області! Все буде Україна!

– заявив Кірічко.

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