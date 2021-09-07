Голова розвідки розповів, чого вчаться у нас західні спецслужби

Українські розвідники діляться з західними колегами важливим досвідом, здобутим на Донбасі. Адже ті не воювали проти такої потужної держави як Росія.

Росію не можна порівнювати з країнами Близького Сходу чи Африки, – Буданов

Західні партнери вчаться в українців форм і методів ведення війни проти серйозного супротивника. Про це голова розвідки Кирило Буданов заявив у інтерв'ю.

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Не можна порівнювати військово-політичну міць Росії з якоюсь близькосхідною або африканською країною. Це зовсім інші умови. Вони не звикли вести свою діяльність в таких умовах і це одне з основних, на чому ми знайшли порозуміння і кооперацію,

– пояснив розвідник.

Тобто українці надають західним партнерам свій досвід, а ті – допомагають. "Так це все і побудовано", – підкреслив Буданов.

Нещодавні подвиги українських розвідників в Афганістані

Під час евакуації людей з Афганістану весь світ вразила хоробрість спецпризначенців ГУР України. Вони ризикували власним життям, аби врятувати іноземців. Військові кілька разів на день виходили за безпечний периметр та шукали людей на території, яку контролювали терористи "Талібану".

Жодні інші спецслужби світу не відгукнулися на прохання людей про допомогу. Адже це було вкрай небезпечно. Однак наші розвідники продемонстрували, що готові захищати не лише українців, а й інших громадян.